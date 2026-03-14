Χτυπήθηκε από πύραυλο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα – Σώοι οι 10 Έλληνες ναυτικοί, το πλοίο υπέστη μόνο υλικές ζημιές

Τι ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας

Ελληνόκτητο πλοίο, με 10 Έλληνες ναυτικούς χτυπήθηκε από πύραυλο πριν από λίγες ώρες στη Μαύρη Θάλασσα, 14 ναυτικά μίλια ανοιχτά από το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο, το οποίο δεν είχε φορτίο, υπέστη μόνο υλικές ζημιές και απομακρύνεται από την περιοχή. Σε αυτό επιβαίνουν συνολικά 24 ναυτικοί, εκ των οποίων 10 είναι Έλληνες, 13 Φιλιππινέζοι και ένας Ρουμάνος και είναι όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στο δεξί τμήμα του σκάφους, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο το πλήρωμα ή να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Maran Gas Maritime. Παρά το πυραυλικό χτύπημα, το πλοίο εξακολουθεί να είναι λειτουργικό και κινείται με δικές του δυνάμεις, χωρίς να έχει ζητηθεί βοήθεια ή ρυμούλκηση.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση παραμένουν υπό διερεύνηση. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο όπου η ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, εξαιτίας της έντασης που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Κικίλιας το πλοίο έχει υποστεί κάποιες υλικές ζημιές, είχε ξεκινήσει χωρίς φορτίο από τη Θεσσαλονίκη και θα μετέφερε πετρέλαιο. «Μένει να δούμε εάν έχει χτυπηθεί από drone ή μικρό πύραυλο», είπε στο ERTNews για την προέλευσή του πλήγματος.

«Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσουμε το στόλο μας», πρόσθεσε.

Αναλυτικά ο κ. Κικίλιας ανέφερε:

«Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε ένα χτύπημα σε δεξαμενόπλοιο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ναυλωμένο από τη Chevron και οι 24 ναυτικοί, μεταξύ των οποίων 10 Έλληνες, είναι καλά στην υγεία τους. Εικάζεται ότι το χτύπημα αυτό είναι στα πλαίσια της πίεσης την οποία βάζουν χώρες στην περιοχή, και σχετίζεται ίσως και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν να επιτραπεί μερικώς στο ρωσικό πετρέλαιο η διακίνηση του για ένα μήνα. Έχω ενημερώσει τον κύριο πρωθυπουργό, ενημέρωσα και τον υπουργό Εξωτερικών».

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι «θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και θα κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου πρέπει, καθότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη η στοχοποίηση των πλοίων μας με ελληνική σημαία, αλλά και των Ελλήνων των πλοίων τα οποία είναι νομίμως μισθωμένα ναυλωμένα. Οι Έλληνες ναυτικοί και η ναυτιλία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της, θα έπρεπε κανονικά να είναι έξω από κάθε συμφέρον πολιτικό ή αν θέλετε σίγουρα έξω από τη σύρραξη την πολεμική».

Ο υπουργός πρόσθεσε πως κανένας Έλληνας ναυτικός δεν έχει αιτηθεί να γυρίσει πίσω από την εμπόλεμη ζώνη. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο, διευκρίνισε, υπάρχει αυτοματοποιημένος μηχανισμός για να συμβεί άμεσα. Ωστόσο, «βλέπω ψυχραιμία, βλέπω επαγγελματισμό», τόνισε και συμπλήρωσε πως η κατάσταση παρακολουθείται στενά.