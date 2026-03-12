Το πρώτο διάγγελμα του Μοζτάμπα Χαμενεΐ: «Όσοι σκότωσαν τα παιδιά μας θα πληρώσουν το τίμημα»

0

«Το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει κλειστό»

Το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει κλειστό ως όργανο πίεσης, αναφέρεται στο μήνυμα που αναγνώσθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση και υπογράφεται από το νέο ανώτατο ηγέτη Μοζτάμπα Χαμενεΐ.

Στο ίδιο μήνυμα, το πρώτο που απευθύνεται μετά την εκλογή του ως διαδόχου του πατέρα του, σημειώνεται ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν γιατι θα γίνουν στόχος επιθέσεων.

Αναφορικά με τις επιθέσεις που πραγματοποιεί το Ιράν σε γειτονικές χώρες που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο δεν υπήρξε κάποια αναφορά που να υποδηλώνει πως θα σταματήσουν, αλλά ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ υπογράμμισε πως δεν θα επηρεαστούν οι σχέσεις του Ιράν με αυτές τις χώρες.

Άφησε βέβαια τις αιχμές του προς τις συγκεκριμένες χώρες, λέγοντας πως το Ιράν δέχεται επιθέσεις από τις αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες.

«Όσοι σκότωσαν τα παιδιά μας θα πληρώσουν το τίμημα» δήλωσε ο νέος ηγέτης του Ιράν, στέλνοντας επίσης και το μήνυμα πως το Ιράν είναι έτοιμο να βελτιώσει τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες.

Αναφερόμενος στο θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ δήλωσε πως σκόρπισε θλίψη σε όλη τη χώρα και πως η χώρα θα χρειαστεί καιρό για να ανακαλύψει τα πραγματικά χαρίσματα αυτού του ανθρώπου. Μάλιστα, προχώρησε και σε μία αποκάλυψη λέγοντας πως σκοτώθηκε τη στιγμή που διάβαζε το Κοράνι.

Κάλεσε επίσης και τον λαό του Ιράν να δείξει την ενότητά του προς όλο τον κόσμο, ενώ δεν δίστασε να ευχαριστήσει τον «παντοδύναμο Αλλάχ» που βοηθάει τους μουσουλμάνους να ζήσουν ειρηνικά σε όλο τον κόσμο.