Νεκρός διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης που αποτελούσε συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Ιράν και τη Χεζμπολάχ, μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον Λίβανο

Στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), το οποίο υπηρετούσε ως διοικητής στη μονάδα πυραύλων της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε αυτή την εβδομάδα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Ο Abu Dharr Mohammadi, ο οποίος σύμφωνα με την IDF αποτελούσε «κεντρικό πρόσωπο στον στρατιωτικό συντονισμό» μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ιρανικού καθεστώτος, στοχοποιήθηκε στη Βηρυτό την Τρίτη.

Οι IDF αναφέρουν ότι ο Mohammadi ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Χεζμπολάχ και ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων, περιγράφοντάς τον σύμφωνα με τους Times of Israel, ως «πρόσωπο-κλειδί» στην ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος της Χεζμπολάχ στον τομέα των πυραύλων, ενώ παράλληλα «υπηρετούσε ως αυθεντία σε ζητήματα στρατηγικών όπλων της οργάνωσης».