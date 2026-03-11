Σχέδιο Ψηφίσματος κατέθεσε το Μπαχρέιν στον ΟΗΕ – Καταδικάζει επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών του Κόλπου και της Ιορδανίας

0

Σχέδιο Ψηφίσματος που κατατέθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ από το Μπαχρέιν και καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις σε χώρες της περιοχής, έρχεται προς ψήφιση την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και φέρεται να συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό συγκηδεμονεύσεων.

Το κείμενο καταδικάζει τις πυραυλικές επιθέσεις και τα χτυπήματα με χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων που αποδίδονται στο Ιράν κατά κρατών του Κόλπου και της Ιορδανίας, επαναβεβαιώνοντας την «ισχυρή υποστήριξη για την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την πολιτική ανεξαρτησία» του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Ομάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ιορδανίας.

Καταδικάζει "με τους πλέον έντονους όρους τις κατάφωρες επιθέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν" εναντίον των εδαφών των χωρών αυτών και τονίζει ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν "παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια". Παράλληλα εκφράζει αλληλεγγύη προς τις χώρες που επλήγησαν και τους πληθυσμούς τους.

Το σχέδιο Ψηφίσματος καταδικάζει επίσης επιθέσεις κατά κατοικημένων περιοχών και πολιτικών στόχων, επισημαίνοντας ότι προκάλεσαν θανάτους αμάχων και ζημιές σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων, ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων κρίσιμων υποδομών.

Παράλληλα, το κείμενο ζητεί «την άμεση παύση όλων των επιθέσεων» από το Ιράν και καλεί την Τεχεράνη να παύσει «οποιαδήποτε πρόκληση ή απειλή κατά γειτονικών κρατών», συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πληρεξουσίων δυνάμεων.

Το σχέδιο Ψηφίσματος τονίζει επίσης τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και καταδικάζει οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ή απειλής της θαλάσσιας ασφάλειας στο Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, προειδοποιώντας ότι τέτοιες ενέργειες συνιστούν «σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Αντίστοιχη κίνηση έγινε και από τη Ρωσία η οποία στο Σχέδιο Ψηφίσματος που κατέθεσε ζητεί άμεση αποκλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το ρωσικό σχέδιο Ψηφίσματος "επαναβεβαιώνει τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και υπενθυμίζει το 'Αρθρο 2(4), το οποίο απαγορεύει τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους".

Παράλληλα εκφράζει «βαθιά ανησυχία για την τρέχουσα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής» και θρηνεί «την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών» από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στην περιοχή.

Καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να «σταματήσουν άμεσα τις στρατιωτικές τους δραστηριότητες και να απέχουν από περαιτέρω κλιμάκωση» και προτρέπει τις εμπλεκόμενες χώρες να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις και στον διάλογο.

Παράλληλα, «καταδικάζει με τους πλέον έντονους όρους όλες τις επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών» και ζητεί την προστασία τους, υπενθυμίζοντας τις υποχρεώσεις όλων των πλευρών βάσει του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Το ρωσικό σχέδιο Ψηφίσματος τονίζει επίσης τη σημασία της διασφάλισης της ασφάλειας όλων των κρατών στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής, επισημαίνοντας ότι η περιφερειακή σταθερότητα αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.