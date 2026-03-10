Μακρόν: Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί παράγοντα ανεξαρτησίας και ενεργειακής κυριαρχίας σε μία δυσχερή γεωπολιτική συγκυρία

0

Ο Γάλλος πρόεδρος φιλοξενεί στο Παρίσι 41 εκπροσώπους χωρών

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπερασπίσθηκε την προώθηση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς ως παράγοντα ανεξαρτησίας και κυριαρχίας σε μία γεωπολιτική συγκυρία κατά την οποία η εξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες μπορεί «να γίνει μέσον πίεσης έως και αποσταθεροποίησης» κατά την έναρξη των εργασιών της 2ης διάσκεψης κορυφής που είναι αφιερωμένη στην πυρηνική ενέργεια και την μη στρατιωτική της χρήση.

«Η πυρηνική ενέργεια είναι κομβικής σημασίας για την συμφιλίωση της ανεξαρτησίας, και κατά συνέπεια της ενεργειακής κυριαρχίας, με την απομάκρυνση από τον άνθρακα, και κατά συνέπεια την ουδετερότητα άνθρακα μέχρι το 2050, και με την ανταγωνιστικότητα, και κατά συνέπεια την δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις οικονομίες μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν φιλοξενεί στο Παρίσι 41 εκπροσώπους χωρών γι' αυτήν την 2η διάσκεψη κορυφής που είναι αφιερωμένη στην πυρηνική ενέργεια και την μη στρατιωτική της χρήση που παρουσιάζεται ως μοχλός ενεργειακής κυριαρχίας σε μία συγκυρία που σημαδεύεται από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, ο οποίος υπενθυμίζει τον βαθμό στον οποίο είναι ευάλωτες οι οικονομίες που εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα.

Παράλληλα, οι υπουργοί Ενέργειας της G7 συνέρχονται μετά το μεσημέρι για να συζητήσουν το θέμα της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου που φέρνει αναταραχή στην αγορά των καυσίμων.

Στην διάσκεψη κορυφής που οργανώνεται από την Γαλλία, μία από τις μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτική χρήση (57 αντιδραστήρες), συμμετέχουν 41 χώρες και διεθνείς οργανισμοί, ανάμεσά τους εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, ευρωπαϊκά κράτη και χώρες της Ομάδας των 7.

Η δεύτερη διάσκεψη κορυφής για την πυρηνική ενέργεια, μετά την πρώτη το 2024 στις Βρυξέλλες, πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ-ΔΟΑΕ) και σε μία χρονιά που σημαδεύεται από την 15η επέτειο της καταστροφής του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία και την 40ή επέτειο της καταστροφής του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία.

Στόχος, ο προσδιορισμός των αναγκαίων πρακτικών μέτρων για μία πυρηνική ενέργεια «ασφαλή και προσβάσιμη σε όλους», αντιμετωπίζοντας και το ακανθώδες θέμα της χρηματοδότησης.