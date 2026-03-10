Φιντάν σε Αραγτσί μετά την αναχαίτιση και δεύτερου ιρανικού πυραύλου: Απαράδεκτη κάθε παραβίαση του εναέριου χώρου μας

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις Τουρκίας και Ιράν, μετά τη χθεσινή επικίνδυνη παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, εκφράζοντας την έντονη αντίδραση της Άγκυρας για το περιστατικό που έθεσε σε συναγερμό τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ.
Ο ιρανικός πύραυλος εντοπίστηκε να κινείται εντός του τουρκικού εναέριου χώρου πάνω από την επαρχία Γκαζιαντέπ, όπου και αναχαιτίστηκε άμεσα από τις συμμαχικές δυνάμεις.
Το συμβάν αυτό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της τουρκικής διπλωματίας, με τον Φιντάν να διαμηνύει στην Τεχεράνη ότι κάθε παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας είναι «απαράδεκτη» και ότι η Τουρκία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της.
Η διάψευση της Τεχεράνης
Παρά τα στοιχεία της αναχαίτισης, ο Αμπάς Αραγτσί εμφανίστηκε καθησυχαστικός αλλά και αρνητικός ως προς την εμπλοκή της χώρας του. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας:
- Απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο πύραυλος προερχόταν από το Ιράν.
- Δεσμεύτηκε για τη διεξαγωγή πλήρους και ολοκληρωμένης έρευνας για το ζήτημα.
- Υποστήριξε ότι οι στόχοι των ιρανικών δυνάμεων δεν περιλαμβάνουν τον τουρκικό εναέριο χώρο.
Κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης
Ο Χακάν Φιντάν δεν περιορίστηκε στη διαμαρτυρία, αλλά απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια. Η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις στην περιοχή, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, και ξεκαθαρίζει πως δεν θα επιτρέψει να τεθούν σε κίνδυνο οι πολίτες της από «αδέσποτα» πλήγματα ή προκλητικές ενέργειες.
|Στοιχεία περιστατικού
|Λεπτομέρειες
|Τοποθεσία
|Επαρχία Γκαζιαντέπ, Τουρκία
|Τύπος απειλής
|Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος
|Εμπλεκόμενοι φορείς
|ΝΑΤΟ (Αναχαίτιση), ΥΠΕΞ Τουρκίας & Ιράν
|Διπλωματική στάση
|Έντονη διαμαρτυρία Άγκυρας - Διάψευση Τεχεράνης
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τη διάταξη των συμμαχικών δυνάμεων στην περιοχή, η προστασία του τουρκικού εναέριου χώρου από βαλλιστικές απειλές βασίζεται σε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο του ΝΑΤΟ.
Η αντιπυραυλική «ομπρέλα» στο Γκαζιαντέπ
Το Γκαζιαντέπ αποτελεί στρατηγικό σημείο, καθώς βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τα σύνορα με τη Συρία και το Ιράν. Η αναχαίτιση του πυραύλου επιτεύχθηκε χάρη στα εξής συστήματα:
- Συστοιχίες Patriot: Πρόκειται για το κύριο μέσο αναχαίτισης πυραύλων μέσου βεληνεκούς. Οι συστοιχίες αυτές μετακινούνται συχνά στην περιοχή από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ (όπως η Ισπανία ή η Γερμανία) για την ενίσχυση της τουρκικής αεράμυνας.
- Ραντάρ AN/TPY-2 (Kürecik): Το ραντάρ αυτό, που βρίσκεται στην επαρχία Μαλάτεια, αποτελεί τα «μάτια» του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Μπορεί να εντοπίσει την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το εσωτερικό του Ιράν σε δευτερόλεπτα και να καθοδηγήσει τα συστήματα αναχαίτισης.
- Σύστημα Aegis: Η διασύνδεση με πλοία του αμερικανικού ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την πορεία του στόχου.
Τεχνικά χαρακτηριστικά της αναχαίτισης
Η διαδικασία «lock-on» και κατάρριψης ενός βαλλιστικού πυραύλου πάνω από κατοικημένη περιοχή όπως το Γκαζιαντέπ απαιτεί χειρουργική ακρίβεια για την αποφυγή πτώσης θραυσμάτων σε αστικό ιστό.
|Σύστημα Αεράμυνας
|Ρόλος
|Εμβέλεια
|MIM-104 Patriot
|Τερματική αναχαίτιση
|70-160 χλμ.
|AN/TPY-2 Radar
|Έγκαιρη προειδοποίηση
|>1.000 χλμ.
|S-400 (Τουρκία)
|Εθνική αεράμυνα
|400 χλμ. (αυτόνομο)
Παρόλο που η Τουρκία διαθέτει και το ρωσικό σύστημα S-400, η συγκεκριμένη αναχαίτιση έγινε από το δίκτυο του ΝΑΤΟ, καθώς τα ρωσικά συστήματα δεν είναι διασυνδεδεμένα με τα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης της Συμμαχίας.