Πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Μπαχρέιν μετά από ιρανική επίθεση – Δείτε βίντεο

0

Η Babco αποτελεί το κύριο διυλιστήριο πετρελαίου της χώρας

Ιρανικό πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη αλ Μάαμεερ στο Μπαχρέιν, μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης, ενώ η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία Babco επικαλέστηκε «ανωτέρα βία» μετά «την πρόσφατη επίθεση εναντίον του συγκροτήματός της διύλισης».

«Πυρκαγιά ξέσπασε μετά την ιρανική επίθεση με στόχο την εγκατάσταση στην αλ Μάαμεερ, έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές αλλά όχι θύματα», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων του Μπαχρέιν σε ανάρτησή του στο Χ, διευκρινίζοντας ότι οι αρχές «έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς».

A fire rages at a BAPCO site after it was struck during the recent Iranian attack against Bahrain. pic.twitter.com/bBBszUUuRo — Global Surveillance (@Globalsurv) March 9, 2026

Από την πλευρά της η Babco έκανε λόγο για «κατάσταση ανωτέρας βίας» -η οποία την προστατεύει από κυρώσεις και πιθανές παραβιάσεις των συμβολαίων της- μετά «την πρόσφατη επίθεση στο διυλιστήριο της», σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου.