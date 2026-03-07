Η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης μαχητικών F-16 στα Κατεχόμενα – Για «απάντηση στην Ελλάδα» μιλούν τουρκικά ΜΜΕ

0

Η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα εδάφη της βόρειας Κύπρου, δήλωσε σήμερα μία πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στα βήματα που εξετάζονται στο σταδιακό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατεχόμενων εδαφών στα βόρεια της μεγαλονήσου, καθώς η πολεμική διαμάχη εξαπλώνεται στην περιοχή.

Ειδικότερα, η Τουρκία θα στείλει αύριο, Κυριακή στα κατεχόμενα 4 πολεμικά αεροσκάφη, τα οποία θα προσγειωθούν στο παράνομο αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου, σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Γενί Ντουζέν», σημειώνει δημοσίευμα του Φιλελεύθερου.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μετά την επίθεση κατά των Βρετανικών Βάσεων η Τουρκία στο πλαίσιο της ενίσχυσης της άμυνας του ψευδοκράτους και ως «εγγυήτρια δύναμη» θα αποστείλει τα μαχητικά αεροσκάφη της στα Κατεχόμενα, τα οποία θα βρίσκονται στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, όπου αυξήθηκαν και τα μέτρα ασφαλείας.

Δεν υπήρξε «επίσημη» ανακοίνωση από την «κυβέρνηση», γράφει η εφημερίδα ενώ η αποστολή στα Κατεχόμενα των πολεμικών αεροσκαφών γίνεται λόγω της αύξησης της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Τα τούρκικα ΜΜΕ εντάσσουν την κίνηση στο ευρύτερο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία «δεν κάνει βήμα πίσω» στα ζητήματα που θεωρεί ζωτικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η τουρκική αρθρογραφία παρουσιάζει την αποστολή F-16 ως «στρατηγική απάντηση» στην παρουσία δυτικών και περιφερειακών δυνάμεων στην περιοχή, αλλά και στις κινήσεις Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας σε επίπεδο αμυντικών συνεργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος περιγράφεται ως «πλωτό αεροπλανοφόρο» που χρησιμοποιείται από ΗΠΑ, Βρετανία και ευρωπαϊκές χώρες, επιχείρημα με το οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να δικαιολογήσει την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση του κατεχόμενου τμήματος.

Το τουρκικό ρεπορτάζ συνδέει την απόφαση για τα F-16 με την πρόσφατη ελληνική αποστολή τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση της Πάφου, καθώς και με την παρουσία της φρεγάτας «Κίμων» στην περιοχή.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά πολεμικά πλοία που επιχειρούν στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ επισημαίνεται η ενίσχυση της βρετανικής βάσης στην Κύπρο με ελικόπτερα Wildcat και η προγραμματισμένη αποστολή του αντιτορπιλικού HMS Dragon. Η Άγκυρα επιχειρεί να εμφανίσει τη δική της κίνηση ως «ισοδύναμο αντίβαρο» σε μια περιοχή που, όπως υποστηρίζει, τείνει να μετατραπεί σε κέντρο επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ και των συμμάχων του.

Παρότι η τουρκική πλευρά αφήνει να εννοηθεί ότι η αποστολή των F-16 εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο «κλιμακωτής ενίσχυσης» της άμυνας του ψευδοκράτους, παραμένει ασαφές εάν πρόκειται για μόνιμη μεταστάθμευση ή για κυκλική παρουσία με εναλλασσόμενες μοίρες.

Η Τουρκία διατηρεί εδώ και δεκαετίες ισχυρή στρατιωτική παρουσία στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, με περίπου 30.000 έως 35.000 στρατιώτες να σταθμεύουν στο νησί, σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις και αναλύσεις οργανισμών ασφάλειας. Οι δυνάμεις αυτές περιλαμβάνουν μονάδες τεθωρακισμένων, πυροβολικού και μηχανοκίνητου πεζικού, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στην ενίσχυση των υποδομών που μπορούν να υποστηρίξουν αεροπορικές και ναυτικές επιχειρήσεις.

Το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, στο οποίο φέρεται να εξετάζεται η μεταστάθμευση των F-16, χρησιμοποιείται ήδη από τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη μεταφοράς, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και ελικόπτερα. Παράλληλα, η Τουρκία έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στο αεροδρόμιο του Λευκονοίκου βάση για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, από την οποία επιχειρούν κυρίως drones τύπου Bayraktar TB2 και Anka για επιτήρηση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η στρατιωτική δραστηριότητα της Τουρκίας στην περιοχή συνδέεται άμεσα με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως μετά την ανακάλυψη ενεργειακών κοιτασμάτων και -φυσικά- εσχάτως, την αυξημένη παρουσία δυνάμεων από την Ελλάδα και χώρες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, μετά την επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.