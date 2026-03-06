Λευκός Οίκος: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν θα ολοκληρωθούν σε 4-6 εβδομάδες

0

Η Καρολάιν Λέβιτ, είπε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται ήδη «σε καλό δρόμο για να αποκτήσουν τον έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου»

Χρονικό όριο θέτουν οι ΗΠΑ στην πολεμική τους δραστηριότητα εναντίον του Ιράν. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθούν σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη «σε καλό δρόμο για να αποκτήσουν τον έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου», μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε επίσης ότι εξετάζονται διάφορα πρόσωπα για την ηγεσία του Ιράν.

Η Λέβιτ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα οπλισμού για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες που σχετίζονται με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Οι δηλώσεις έγιναν ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ετοιμάζεται να συναντηθεί την Παρασκευή με μεγάλους αμυντικούς εργολάβους, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.