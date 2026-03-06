Ισοπεδώθηκε το υπόγειο στρατηγείο του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη

Σε ένα καίριο πλήγμα κατά της δομής διοίκησης του ιρανικού καθεστώτος προχώρησε σήμερα το πρωί η ισραηλινή πολεμική αεροπορία, καταστρέφοντας ολοσχερώς το κεντρικό υπόγειο καταφύγιο του πρώην ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού (IDF), η επιχείρηση στόχευσε την καρδιά του «συγκροτήματος ηγεσίας» στην Τεχεράνη, εκεί όπου χτυπά η «μηχανή» του πολέμου για την ιρανική πλευρά.
Η επιχείρηση: 50 μαχητικά και 100 βόμβες
Η επίθεση ήταν αποτέλεσμα σχολαστικού σχεδιασμού και κινητοποίησε τεράστια δύναμη πυρός. Περίπου 50 ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιδρομή, εξαπολύοντας συνολικά 100 βόμβες ακριβείας πάνω από το σημείο. Το καταφύγιο δεν ήταν απλώς ένας χώρος προστασίας, αλλά μια δαιδαλώδης υπόγεια εγκατάσταση που:
- Εκτεινόταν κάτω από πολλούς δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας.
- Διέθετε πολλαπλές εισόδους και εξόδους διαφυγής.
- Περιλάμβανε αίθουσες συνεδριάσεων υψηλής ασφάλειας για τη διαχείριση πολεμικών επιχειρήσεων από την ηγεσία.
Όπως επισημαίνουν οι Times of Israel, ο Χαμενεΐ είχε οικοδομήσει αυτό το «ασφαλές μέσο έκτακτης ανάγκης» για να διευθύνει τις συγκρούσεις, ωστόσο ο ίδιος εξοντώθηκε σε προηγούμενο πλήγμα το Σάββατο, προτού προλάβει να το χρησιμοποιήσει.
Πληροφορίες από τις Μονάδες 8200 και 9900
Η επιτυχία του χτυπήματος αποδίδεται στη μακροχρόνια και επίμονη δουλειά της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών του Ισραήλ. Η Μονάδα 8200 (συλλογή σημάτων και κυβερνοχώρος) και η Μονάδα 9900 (οπτικές πληροφορίες και χαρτογράφηση) συνεργάστηκαν για χρόνια ώστε να χαρτογραφήσουν κάθε σπιθαμή του υπόγειου δικτύου.
Μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, το συγκρότημα παρέμενε ενεργό, καθώς χρησιμοποιούνταν ως κέντρο λήψης αποφάσεων από ανώτερα μέλη του καθεστώτος. Η σημερινή επίθεση είχε ως στόχο να καταστήσει το κέντρο αυτό μη λειτουργικό, εξουδετερώνοντας τη δυνατότητα των Ιρανών αξιωματούχων να συντονίζουν τις δυνάμεις τους από ένα προστατευμένο περιβάλλον.
Κλιμάκωση στο «συγκρότημα ηγεσίας»
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο IDF στοχεύει τη συγκεκριμένη περιοχή. Η στρατηγική του Ισραήλ φαίνεται να επικεντρώνεται στην αποκεφάλιση της ηγεσίας και την καταστροφή των συμβόλων εξουσίας της Τεχεράνης:
- Πρώτο πλήγμα: Εξόντωση του Χαμενεΐ μέσα στο «παλάτι» του.
- Δεύτερο πλήγμα: Επίθεση σε παρακείμενο κτίριο με αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ ανώτερων αξιωματούχων.
- Τρίτη (πρόσφατη): Χτυπήματα στο προεδρικό γραφείο και στην έδρα της Ανώτατης Εθνικής Ασφάλειας.
Η καταστροφή του καταφυγίου αποτελεί το τελευταίο κομμάτι σε ένα παζλ επιθέσεων που αποσκοπούν στην πλήρη αποδιοργάνωση του κρατικού μηχανισμού του Ιράν, την ώρα που η ένταση στην περιοχή παραμένει στο «κόκκινο».