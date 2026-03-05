Tραμπ: Ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος – Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν

0

«Πρέπει να εμπλακώ στον διορισμό, όπως με την Ντέλσι Ροδρίγκες στη Βενεζουέλα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στο Axios σήμερα πως πρέπει να συμμετάσχει προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν.

«Ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος για εμένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Axios.

«Πρέπει να εμπλακώ στον διορισμό, όπως με την Ντέλσι (Ροδρίγκες) στη Βενεζουέλα», τόνισε ο Τραμπ, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Επίθεση σε συμμάχους των ΗΠΑ

Σε ξεχωριστή τηλεφωνική συνέντευξη στην εφημερίδα New York Post, ο Τραμπ άσκησε έντονη κριτική σε ορισμένους συμμάχους των ΗΠΑ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Ισπανία.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη χώρα «χαμένη» και υποστήριξε ότι είναι ιδιαίτερα εχθρική προς το ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι δεν συμβάλλει επαρκώς στις αμυντικές δαπάνες της συμμαχίας.

«Έχουμε πολλούς νικητές, αλλά η Ισπανία είναι loser και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ απογοητευτικό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Μαδρίτη ήταν η μόνη χώρα που ψήφισε κατά της δέσμευσης για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ.

Παρέμβαση για τον Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις στο Ισραήλ, δηλώνοντας στο Channel 12 ότι ο πρόεδρος της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, θα πρέπει να δώσει χάρη στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θέλω τίποτα να αποσπά την προσοχή του Μπίμπι από τον πόλεμο με το Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά.