Πώς γλίτωσε ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζταμπά, που θεωρείται πιθανόν ως ο επόμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Έχει στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, επιβίωσε των αεροπορικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν κατά τα οποία ο πατέρας του, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε, δήλωσαν σήμερα δύο ιρανικές πηγές στο Ρόιτερς.

Ο Μοτζτάμπα θεωρείται από το κατεστημένο ως πιθανός διάδοχος του πατέρα του, δήλωσαν οι πηγές.

Κληρικός μεσαίας βαθμίδας με στενές σχέσεις με το επίλεκτο σώμα Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, ο σκληροπυρηνικός Μοτζτάμπα είναι ένα από τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή στο ιρανικό κληρικό κατεστημένο. Θεωρείτο επί χρόνια ως ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους για να διαδεχθεί τον πατέρα του.

«(Ο Μοτζτάμπα) είναι ζωντανός... δεν βρισκόταν στην Τεχεράνη όταν σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης», δήλωσε μία από τις πηγές.

Ο πατέρας του σκοτώθηκε το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν σε στόχους σε όλο το Ιράν -ένας αριθμός στρατιωτικών και άλλων προσώπων με επιρροή έχουν επίσης σκοτωθεί.

Ιρανικά κρατικά ΜΜΕ ανακοίνωσαν τον θάνατο του Χαμενεΐ τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.