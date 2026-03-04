Οι Ισραηλινοί απειλούν να δολοφονήσουν τον οποιοσδήποτε διάδοχο του Αλί Χαμενεΐ – Ο γιος του, Μοτζταμπά και οι συζητήσεις περί «δυναστικής διαδοχής»

0

ΗΠΑ και Κούρδοι συζητούν ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι οποιοσδήποτε διάδοχος του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ θα είναι «στόχος» για να δολοφονηθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Οποιοσδήποτε ηγέτης διορισθεί από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς θα είναι αναμφίβολα στόχος για εξόντωση», δήλωσε ο Κατς.

«Ο πρωθυπουργός και εγώ διατάξαμε το στρατό να προετοιμασθεί για να δράσει με όλα τα μέσα για να επιτελέσει αυτή την αποστολή», πρόσθεσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται και οι New York Times, φέρεται ως πιθανός διάδοχος ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά με πληροφορίες να κάνουν λόγο για επιλογή του υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης.

Την ίδια ώρα, κυκλοφόρησαν αναφορές περί συνεδρίασης 88 κληρικών – της Συνέλευσης των Ειδικών που είναι αρμόδια για την εκλογή Ανώτατου Ηγέτη – σε κτίριο που φέρεται να αποτέλεσε στόχο πλήγματος.

Ωστόσο, ιρανικές πηγές διέψευσαν ότι πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνεδρίαση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε συγκέντρωση σε συγκεκριμένο κτίριο και ότι τυχόν διαδικασίες έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, διαψεύστηκαν και φήμες περί θανάτου του φερόμενου διαδόχου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για νέο Ανώτατο Ηγέτη, με ορισμένους να αποδίδουν την καθυστέρηση σε ζητήματα ασφαλείας, υπό τον φόβο στοχοποίησης από ξένες υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως το όνομα του γιου του Χαμενεΐ έχει πυροδοτήσει συζητήσεις περί «δυναστικής διαδοχής», καθώς το ιρανικό Σύνταγμα δεν προβλέπει κληρονομική μεταβίβαση της εξουσίας.

Mojtaba Hosseini Khamenei, an Iranian politician, cleric, and eldest son of Ayatollah Ali Khamenei, has been elected the next Supreme Leader of Iran under pressure from the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), according to Iran International. pic.twitter.com/QBvTEkJCx5 — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Ποιος είναι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο Μοτζταμπά γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στη Μασχάντ του Ιράν.

Σπούδασε Θεολογία και εκπαιδεύτηκε στο σεμιναριακό κέντρο του Κομ, όπου δίδαξαν μεταξύ άλλων και κορυφαίοι σιίτες θεολόγοι.

Διατέλεσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης και το 2009 ενεπλάκη στην ηγεσία των παραστρατιωτικών δυνάμεων Basij για την καταστολή των διαδηλώσεων, μετά την αμφιλεγόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Στο μεταξύ, πολιτοφυλακές των Κούρδων του Ιράν είχαν πρόσφατα διαβουλεύσεις με τους Αμερικανούς για το αν και το πώς θα μπορούσαν να επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο συνασπισμός οργανώσεων των Κούρδων του Ιράν, ο οποίος έχει τη βάση του στην ιρανοϊρακινή μεθόριο στην ημιαυτόνομη περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν, εκπαιδευόταν για να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίθεση με την ελπίδα πως θα εξασθενήσει τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σφυροκοπούν ιρανικούς στόχους με βόμβες και πυραύλους.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί χώρος για να εξεγερθούν Ιρανοί που αντιτίθενται στο ισλαμικό καθεστώς τώρα που ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί μετά την έναρξη, το Σάββατο, της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, είπαν δύο από τις πηγές.

Οριστική απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί για την επιχείρηση και το ενδεχόμενο χρονοδιάγραμμά της, πρόσθεσαν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν με την προϋπόθεση να μην κατονομασθούν ώστε να μιλήσουν ελεύθερα για ευαίσθητο στρατιωτικό σχεδιασμό.

Οι κουρδικές οργανώσεις ζήτησαν αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη και Ιρακινοί ηγέτες στο Αρμπίλ και τη Βαγδάτη έχουν επίσης έρθει σε επαφή τις τελευταίες ημέρες με την κυβέρνηση Τραμπ, είπαν.

Οι δυνάμεις διεξάγουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με παροχή βοήθειας από τη CIA για την προμήθεια όπλων, είπαν δύο από τις πηγές.

Το CNN είχε αναφερθεί πρώτο στις επαφές της CIA με τις κουρδικές οργανώσεις και στην ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση. Από τον ιστότοπο Axios είχε γίνει γνωστό αυτή την εβδομάδα πως ο πρόεδρος Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με δύο από τους κορυφαίους ηγέτες του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή την έκταση της εμπλοκής της CIA στο σχεδιασμό της επιχείρησης, αν διευκόλυνε την προμήθεια όπλων ή αν αμερικανικές δυνάμεις σχεδιάζουν να εισέλθουν στο Ιράν μαζί με τις κουρδικές οργανώσεις.

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Λευκός Οίκος και το Πενταγωνο, καθώς και η Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση, δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Οποιαδήποτε επιχείρηση από το Ιράκ θα απαιτούσε πιθανόν σημαντική υποστήριξη εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, στρατιωτική και από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Μια πηγή, την οποία επικαλέσθηκε το CNN, είπε ότι το σχέδιο είναι κουρδικές ένοπλες δυνάμεις να επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ώστε να καταστεί ευκολότερη μια εξέγερση άοπλων Ιρανών στις πόλεις της χώρας.