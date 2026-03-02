Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Εδιμβούργο

0

Συναγερμός στις αρχές για το περιστατικό που δεν θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν το πρωί της Δευτέρας σε κατοικημένη περιοχή του Εδιμβούργου, μετά από επίθεση άνδρα που έφερε μαχαίρι. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία της Σκωτίας, το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα και δεν υπάρχει πλέον ενεργός κίνδυνος για το κοινό.

Το χρονικό της επίθεσης στο Κάλντερ

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν νωρίς το πρωί μετά από αναφορές για έναν άνδρα που κυκλοφορούσε με αιχμηρό αντικείμενο στη δυτική συνοικία Κάλντερ. Ο επικεφαλής επιθεωρητής της αστυνομικής δύναμης, Σκοτ Κένεντι, επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Από την επίθεση προέκυψαν δύο τραυματίες, ενώ οι αρχές ξεκαθάρισαν από την πρώτη στιγμή πως το συμβάν δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό χτύπημα. Παρά την εκτόνωση της κρίσης, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για τις επόμενες ώρες, προκειμένου να καθησυχάσουν τους κατοίκους και να συλλέξουν μαρτυρίες.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, καθώς η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη, ωστόσο η επέμβαση των αρχών ήταν ακαριαία, αποτρέποντας περαιτέρω κλιμάκωση της αναστάτωσης.