Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΟΑΕ τη Δευτέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Το ζήτησε η Ρωσία

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ) θα συνεδριάσει αύριο Δευτέρα εκτάκτως, έπειτα απο αίτημα της Ρωσίας, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε χθες Σάββατο το βράδυ.

Η ειδική συνεδρίαση του συμβουλίου κυβερνητών της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ με έδρα τη Βιέννη θα ασχοληθεί "με ζητήματα που συνδέονται με τα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του εδάφους της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν", πρόσθετε η ανακοίνωση.

Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση του συμβουλίου. Η έκτακτη συνεδρίαση της Δευτέρας θα αρχίσει μια ώρα πριν από την προγραμματισμένη τριμηνιαία συνεδρίαση του Συμβουλίου, στην οποία το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ήταν ήδη στην ατζέντα.

Διπλωμάτες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις επλήγησαν το Σάββατο.