Στόχοι των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων ο Χαμενεΐ και ο Πεζεσκιάν

Χτυπήθηκαν συναντήσεις υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων στην Τεχεράνη

Στόχος των πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν ήταν ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, όμως δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμά τους, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα το πρωί δεκάδες συναντήσεις Ιρανών υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην Τεχεράνη κατά την αιφνιδιαστική επίθεση που διεξήγαγε από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε πολλά μέρη της Τεχεράνης, όπου ήταν συγκεντρωμένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ιρανικής πολιτικής διεύθυνσης και διεύθυνσης ασφαλείας», ανέφερε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο στρατός «αξιολογεί αυτήν την ώρα τα αποτελέσματα της επίθεσης» και είναι σε «κατάσταση προετοιμασίας σε πολλά μέτωπα σε περίπτωση που η εκστρατεία επεκταθεί σε άλλα θέατρα» της επιχείρησης, προστίθεται στο κείμενο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ετοιμάζονταν για την επίθεση αυτή «στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού σχεδίου που είχε αναπτυχθεί στη διάρκεια μηνών, στο κέντρο της οποίας ήταν μία προσπάθεια (των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών) να εντοπίσουν ένα παράθυρο δράσης μόλις οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του καθεστώτος συναντιόντουσαν».

Σύμφωνα με την ισραηλινή δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ήταν μέρος των στόχων της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης.

«Με την πρώτη ομοβροντία στοχεύσαμε υψηλόβαθμα πρόσωπα που εμπλέκονταν στα σχέδια καταστροφής του Ισραήλ», δήλωσε ισραηλινή πηγή ασφαλείας σε συνέντευξη Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP, χωρίς να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε όνομα.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα «την ευρεία ενίσχυση» των δυνάμεών του σε όλα τα μέτωπα μετά την έναρξη μιας επίθεσης εναντίον του Ιράν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Η διεύθυνση επιχειρήσεων «έχει ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων στο σύνολο των τομέων και των περιφερειακών διοικήσεων (σ.σ. την περιοχή που καλύπτει το Ισραήλ και τις κατεχόμενες παλαιστινιακές περιοχές) καθώς και την ενίσχυση και την ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων στο πλαίσιο της ενίσχυσης του επιπέδου ετοιμότητας για διάφορα αμυντικά και επιθετικά σενάρια», αναφέραν σε ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Επιπλέον σημαντικές ενισχύσεις θα αναπτυχθούν στην Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό παράλληλα με την ενίσχυση όλων των δυνατοτήτων πυρός», πρόσθεσε.

Ιρανός ΥΠΕΞ: Η Τεχεράνη θα απαντήσει σθεναρά στα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα απαντήσει «σθεναρά» στα πλήγματα που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του, λίγες ημέρες μετά τον τρίτο γύρο των διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα απαντήσουν σθεναρά στους επιτιθέμενους", προειδοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, ενώ πρόσθεσε ότι το Ιράν έκανε "ό,τι ήταν απαραίτητο για να αποφύγει τον πόλεμο».

«Όπως ήμασταν έτοιμοι να διαπραγματευθούμε, σήμερα είμαστε περισσότερο από ποτέ έτοιμοι να υπερασπιστούμε το ιρανικό έθνος», τόνισε.

Ένας τραυματίας έπειτα από πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Ισραήλ

Εκρήξεις ακούσθηκαν στο Τελ Αβίβ, δήλωσε στο Ρόιτερς αυτήκοος μάρτυρας.

Εξάλλου ένας άνθρωπος τραυματίσθηκε στο βόρειο Ισραήλ από ιρανικά πυραυλικά πλήγματα, ανακοίνωσε σήμερα η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού.

Οι διασώστες και οι ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης «επιθεώρησαν χώρους από τους οποίους δέχθηκαν κλήσεις και στο στάδιο αυτό προσφέρουν φροντίδες σε έναν άνδρα περίπου 50 ετών, που τραυματίσθηκε ελαφρά από έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (Άστρο του Δαβίδ).

Διάγγελμα Τραμπ στους Αμερικανούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να απευθυνθεί σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) στους Αμερικανούς, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τα πλήγματά τους εναντίον του Ιράν, μετέδωσε το Axios επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαιώνει πληροφορίες για διάγγελμα Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να απευθυνθεί εκ νέου στους Αμερικανούς σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) δεν είναι ακριβείς και ότι δεν έχει δοθεί οποιαδήποτε καθοδήγηση σε σχέση με διάγγελμα ή δηλώσεις του προέδρου.