Σε νοσοκομείο του Μιλάνου ο πρωθυπουργός της δυτικής Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα

Φέρεται ότι θα πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εξετάσεις

Ο Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα, πρωθυπουργός της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNU) της δυτικής Λιβύης, εισήχθη στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου, όπως μετέδωσε σήμερα το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Agenzia Nova.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου, φέρεται να πρόκειται για εισαγωγή η οποία είχε προγραμματισθεί εδώ και καιρό, με στόχο την πραγματοποίηση σειράς εξετάσεων. Μέσα ενημέρωσης της Λιβύης είχαν αναφερθεί, χθες, σε «ξαφνική αδιαθεσία» του Ντμπέιμπα, μετά το γεύμα που διακόπτει την νηστεία του Ραμαζανίου, όπως και σε ενδεχόμενη μεταφορά του στην Γαλλία ή στην Ιταλία.

Το νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε δεν επιβεβαίωσε την είδηση αλλά -όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία- αεροσκάφος προερχόμενο από την Λιβύη, προσγειώθηκε χθες στην ιταλική συμπρωτεύουσα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.