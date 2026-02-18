Αλτσχάιμερ: H ατμοσφαιρική ρύπανση «δείχνει» άμεση επίδραση στον εγκέφαλο

0

Μελέτη σε 27,8 εκατ. άτομα: υψηλότερη έκθεση, μεγαλύτερος κίνδυνος

Το εύρημα ότι η μεγαλύτερη έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ προκύπτει από νέα μελέτη ερευνητών του Emory University, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης PLOS Medicine. Η ανάλυση βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερους από 27,8 εκατομμύρια δικαιούχους του αμερικανικού προγράμματος Medicare, ηλικίας 65 ετών και άνω, για την περίοδο 2000–2018.

Οι ερευνητές εξέτασαν τα επίπεδα έκθεσης των συμμετεχόντων σε ατμοσφαιρική ρύπανση και αν στη συνέχεια διαγνώστηκαν με νόσο Αλτσχάιμερ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο άλλων χρόνιων παθήσεων. Όπως αναφέρεται, η συσχέτιση ρύπανσης–Αλτσχάιμερ ήταν ελαφρώς ισχυρότερη σε άτομα με ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ η υπέρταση και η κατάθλιψη φάνηκε να έχουν μικρή επιπρόσθετη επίδραση.

Με βάση τα αποτελέσματα, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση φαίνεται να συμβάλλει στην εμφάνιση της νόσου κυρίως μέσω άμεσων μηχανισμών που επηρεάζουν τον εγκέφαλο και όχι έμμεσα μέσω άλλων χρόνιων νοσημάτων. Παράλληλα, σημειώνεται ότι τα άτομα με ιστορικό εγκεφαλικού μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία του εγκεφάλου.

Η μελέτη αναδεικνύει επίσης ότι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό μέτρο πρόληψης της άνοιας και προστασίας των ηλικιωμένων. Στους περιορισμούς, οι ερευνητές αναφέρουν την πιθανή εσφαλμένη ταξινόμηση της έκθεσης λόγω των εκτιμήσεων συγκέντρωσης μικροσωματιδίων PM2,5 στις διαφορετικές περιοχές.

ΓΡΑΦΗΜΑ: Yanling Deng