Τραμπ και Νετανιάχου συμφώνησαν ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να πιέσει την Τεχεράνη να μειώσει τις εξαγωγές πετρελαίου στην Κίνα

Η Κίνα είναι ο προορισμός του 80% του πετρελαίου που εξάγει το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησαν, σε συνάντηση που είχαν στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ότι οι ΗΠΑ θα εργαστούν για να μειώσουν τις πετραλαϊκές εξαγωγές του Ιράν στην Κίνα, μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για το θέμα.

"Συμφωνήσαμε ότι θα κινηθούμε μαζί με τη μέγιστη πίεση εναντίον του Ιράν, για παράδειγμα, σχετικά με τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα", μετέδωσε χθες Σάββατο το Axios επικαλούμενο έναν ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ερωτηθέν σχετικά με το δημοσίευμα, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απάντησε σήμερα ότι "η φυσιολογική συνεργασία μεταξύ χωρών που πραγματοποιείται εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου είναι λογική και νόμιμη και θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται".

Η Κίνα αναλογεί στο 89% και πλέον των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών. Κάθε μείωση αυτής της εμπορικής σχέσης θα σήμαινε μικρότερα έσοδα από το πετρέλαιο για το Ιράν.

Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες είχαν συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσω διαμεσολαβητών από το Ομάν την περασμένη εβδομάδα σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης της διπλωματίας, μετά την κίνηση του Τραμπ να στείλει στόλο στην περιοχή καθώς ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.