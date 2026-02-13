Η Σουηδία θα στείλει μαχητικά αεροσκάφη για περιπολίες στην Γροιλανδία

0

Στο πλαίσιο της νέας αποστολής του ΝΑΤΟ

Η Σουηδία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στείλει μαχητικά αεροσκάφη για περιπολίες στη Γροιλανδία, στο πλαίσιο της νέας αποστολής του ΝΑΤΟ στην Αρκτική που αποσκοπεί στον κατευνασμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Μαχητικά αεροσκάφη Gripen, σουηδικής κατασκευής, θα εκτελούν περιπολίες στη Γροιλανδία – αυτόνομη περιοχή της Δανίας – στο πλαίσιο της αποστολής «Arctic Sentry» («Αρκτικός Φρουρός») του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης Κρίστερσον.

«Ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ, η Σουηδία έχει την ευθύνη να συμβάλλει στην ασφάλεια του συνόλου των εδαφών της Συμμαχίας. Η περιοχή της Αρκτικής έχει αυξανόμενη βαρύτητα από στρατηγικής άποψης», δήλωσε ο σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

Οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι τα μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύουν στην Ισλανδία, όπου έξι βρίσκονται ήδη από τις αρχές Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της δύναμης ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η συμμετοχή της Σουηδίας σε αυτήν τη νέα αποστολή του ΝΑΤΟ θα έχει κυρίως τη μορφή «ασκήσεων σε συνεργασία με την πολεμική αεροπορία της Δανίας».

Επίλεκτες μονάδες των σουηδικών ενόπλων δυνάμεων θα αναπτυχθούν επίσης στη Γροιλανδία για εκπαιδευτικές ασκήσεις που θα διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες, όπως έγινε γνωστό.