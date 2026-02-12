ΠΟΥ: «Χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού Νίπα

0

Τρία κρούσματα σε Ινδία και Μπανγκλαντές, ένα θανατηφόρο – παρακολουθήθηκαν πάνω από 230 επαφές χωρίς νέα περιστατικά

Ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού Νίπα τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει χαμηλός, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), μετά την καταγραφή τριών κρουσμάτων σε Ινδία και Μπανγκλαντές, εκ των οποίων το ένα ήταν θανατηφόρο.

Τη σχετική εκτίμηση μετέφερε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, σημειώνοντας ότι ο Οργανισμός αξιολογεί τον κίνδυνο ως «χαμηλό» τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα περιστατικά και τι έδειξε η ιχνηλάτηση

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, τον περασμένο μήνα επιβεβαιώθηκαν δύο κρούσματα στη Δυτική Βεγγάλη στη βορειοανατολική Ινδία, περιοχή όπου είχαν καταγραφεί και τα πρώτα κρούσματα στη χώρα το 2001. Την περασμένη εβδομάδα, μια γυναίκα πέθανε στο Μπανγκλαντές αφού προσβλήθηκε από τον ιό.

Ο ΠΟΥ διευκρίνισε ότι οι δύο εστίες δεν συνδέονται, αν και εμφανίστηκαν κοντά στα σύνορα Ινδίας–Μπανγκλαντές. Όπως σημειώθηκε, στην περιοχή υπάρχουν κυρίως φρουτοφάγες νυχτερίδες, που είναι γνωστό ότι αποτελούν φυσικούς φορείς του ιού.

Μετά την παρακολούθηση πάνω από 230 επαφών, δεν εντοπίστηκε άλλο κρούσμα.

Συμπτώματα, μετάδοση και θνησιμότητα

Ο ιός Νίπα μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, εμέτους και λοίμωξη του αναπνευστικού. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν σπασμοί και εγκεφαλίτιδα, που μπορεί να οδηγήσει σε κώμα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται γενικά στον άνθρωπο από ζώα ή μέσω μολυσμένων τροφίμων. Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι το ποσοστό θνησιμότητας κυμαίνεται από 40% έως 75%.

Από τη Μαλαισία έως την Κεράλα

Το πρώτο ξέσπασμα του ιού Νίπα καταγράφηκε το 1998 στη Μαλαισία, όταν είχαν προσβληθεί εκτροφείς χοίρων, και ο ιός πήρε το όνομά του από το χωριό όπου εντοπίστηκε. Το 2018, ξέσπασμα στην Κεράλα (νότια Ινδία) είχε προκαλέσει τον θάνατο 17 ανθρώπων.