Ξύλο και των… γονέων στην τουρκική Βουλή – Βίντεο από την γενική σύρραξη

Τα επεισόδια έγιναν κατά την ορκωμοσία των νέων υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Πιάστηκαν στα χέρια βουλευτές του κυβερνώντος AKP στην Τουρκία και του αντιπολιτευόμενου CHP, κατά την ορκωμοσία των νέων υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών.

Η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης διεξήχθη σε κάθε άλλο παρά πολιτισμένο κλίμα, καθώς το σκηνικό συνέθεσαν εικόνες απείρου κάλλους με γροθιές και κλοτσιές μεταξύ βουλευτών, στο πλαίσιο της ορκωμοσίας του Ακίν Γκιουρλέκ ως υπουργού Δικαιοσύνης και του Μουσταφά Τσιφτσί ως υπουργού Εσωτερικών.

Το CHP υποστήριξε ότι ο Γκιουρλέκ δεν μπορούσε να ορκιστεί, καθώς δεν είχε παραιτηθεί από τη θέση του γενικού εισαγγελέα, ενώ το AKΡ αντέδρασε υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Μπεκίρ Μποζντάγ, δήλωσε ότι δεν υπήρξε διαδικαστική παρατυπία, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Μετά ωστόσο την πρόσκληση του Μποζντάγ στον Γκιουρλέκ να ανέβει στο βήμα για να ορκιστεί, η κατάσταση ξέφυγε, με τους βουλευτές του CHP να κινούνται προς το σημείο όπου συνεπλάκησαν με τους συναδέλφους τους του AKP.

Η Βουλή μετατράπηκε σε ρινγκ, ενώ ο βουλευτής του AKP στην Άγκυρα, Οσμάν Γκιοκτσέκ, επιτέθηκε με γροθιά στον βουλευτή του CHP από τη Σανλιούρφα, Μαχμούτ Τανάλ. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες και εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Τανάλ τραυματίστηκε στη μύτη και αιμορραγούσε.

Παρά τα σοβαρά επεισόδια, ο Ακίν Γκιουρλέκ κατάφερε και ορκίστηκε εν μέσω της έντασης και αφού οι βουλευτές του AKP δημιούργησαν έναν προστατευτικό κλοιό γύρω του. Αμέσως μετά, στο βήμα ανέβηκε για να ορκιστεί και ο Μουσταφά Τσιφτσί.

Ένας αμφιλεγόμενος εισαγγελέας στη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διόρισε ως νέο υπουργό Δικαιοσύνης της Τουρκίας τον Ακίν Γκιουρλέκ, τον επικεφαλής της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης ο οποίος προχώρησε στη σαρωτική καταστολή του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, προκαλώντας σφοδρές επικρίσεις.

Μετά τον διορισμό του ως επικεφαλής της εισαγγελίας το 2024, ο Γκιουρλέκ επέβλεψε μια σειρά από συλλήψεις και απαγγελίες κατηγοριών με στόχο το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), καθώς και έρευνες σε βάρος του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Υπενθυμίζεται πως εκατοντάδες μέλη του κόμματος και αιρετοί αξιωματούχοι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της σαρωτικής καταστολής, για την οποία διατυπώνονται πολλές κατηγορίες ότι έχει πολιτικά κίνητρα, κάτι που η κυβέρνηση αρνείται.

Η αντιπρόεδρος του CHP Γκιούλ Τσιφτσί έγραψε στο X πως ο διορισμός του Γκιουρλέκ είναι μια «φανερή ανταμοιβή για τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησε εναντίον του κόμματός μας».

Ο διορισμός του Γκιουρλέκ από τον Ερντογάν ως αντικαταστάτη του Γιλμάζ Τουντς είναι ο πρώτος κυβερνητικός ανασχηματισμός από τις τελευταίες εκλογές στα μέσα του 2023, ενώ ανακοινώθηκε μέσω της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι ο Ερντογάν διόρισε τον επαρχιακό κυβερνήτη του Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί ως υπουργό Εσωτερικών, αντικαθιστώντας τον Αλί Γερλίκαγια.