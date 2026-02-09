Στα χρώματα της Ελλάδας ο περίφημος πίδακας της Γενεύης

0

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας

Με τα εθνικά χρώματα της Ελλάδας φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά ο εμβληματικός πίδακας της Γενεύης Jet d'Eau στη λίμνη Λεμάν με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, που εορτάζεται για πρώτη φορά σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το πλέον αναγνωρίσιμο σύμβολο της πόλης, που εκτοξεύει νερό σε ύψος 140 μέτρων ντύθηκε στα γαλανόλευκα από τη δύση του ηλίου έως τις 22:30, μετά από σχετική πρωτοβουλία του Γενικού Προξενείου της Γενεύης.

Η σημερινή ημέρα, 9η Φεβρουαρίου, έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, με ομόφωνη απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO, έπειτα από πρωτοβουλία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον Οργανισμό, υπογραμμίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.