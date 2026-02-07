Σύντομα ο επόμενος γύρος συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

0

Ακόμα δεν έχει οριστεί ημερομηνία

Το δίκτυο του Κατάρ Al Jazeera TV μετέδωσε ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως επί του παρόντος δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τον επόμενο γύρο συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με την Ουάσινγκτον, μία ημέρα μετά τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στο Ομάν.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο Αραγτσί δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον πιστεύουν ότι ο νέος γύρος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύντομα.