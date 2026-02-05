Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν φέρεται να συνέλαβαν δύο πετρελαιοφόρα στον Κόλπο

0

Στη δέσμευση δύο πετρελαιοφόρων στον Κόλπο προχώρησαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Οι πρώτες αναφορές δεν περιλαμβάνουν στοιχεία για τη σημαία των πλοίων ή την εθνικότητα των πληρωμάτων.

«Περισσότερα από ένα εκατομμύριο λίτρα καυσίμου, προϊόν λαθρεμπορίου, βρέθηκαν στα δύο πλοία», μετέδωσε το πρακτορείο, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, προσθέτοντας ότι «15 μέλη πληρώματος ξένης υπηκοότητας οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα οι ΗΠΑ κατέρριψαν drone του Ιράν που αποπειράθηκε να προσεγγίσει αμερικανικό αεροπλανοφόρο στην Αραβική Θάλασσα.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters την είδηση.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό, καθώς νωρίτερα πολεμικά πλοία του Ιράν επιχείρησαν να σταματήσουν πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.