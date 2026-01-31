Ξανά σε μερική δημοσιονομική παράλυση οι ΗΠΑ από τα μεσάνυχτα

0

Υπάρχει ελπίδα αυτή να τερματιστεί σύντομα με αναμενόμενη ψηφοφορία τη Δευτέρα στο Κογκρέσο

Οι ΗΠΑ εισήλθαν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο ώρα Ουάσινγκτον (07:00 ώρα Ελλάδος) σε κατάσταση μερικής δημοσιονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους, αλλά υπάρχει ελπίδα αυτή να τερματιστεί σύντομα με αναμενόμενη ψηφοφορία τη Δευτέρα στο Κογκρέσο.

Τρεις μήνες μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια «shutdown» στην ιστορία των ΗΠΑ, η μερική αυτή δημοσιονομική παράλυση οφείλεται αυτήν τη φορά στην άρνηση των αντιπολιτευόμενων Δημοκρατικών να υιοθετήσουν προϋπολογισμό για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) χωρίς να τεθούν περιορισμοί στον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) μετά τους πρόσφατους θανάτους δύο ανθρώπων από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

Η αμερικανική Γερουσία είχε ωστόσο υιοθετήσει μερικές ώρες νωρίτερα σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο αναμένεται να επιτρέψει στη δημοσιονομική παράλυση να είναι μικρής διάρκειας, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων προβλέπεται πλέον να εγκρίνει το σχέδιο αυτό, με ψηφοφορία που αναμένεται να διεξαχθεί στην αρχή της εβδομάδας για να τερματιστεί το «shutdown».

Ως εκ τούτου οι συνέπειες αναμένεται να είναι λίγες, καθώς η μερική δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους μπορεί να διαρκέσει μόνον ένα σαββατοκύριακο, χωρίς να τεθούν σε τεχνική ανεργία πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι.

Σε υπόμνημά του, το Γραφείο Προϋπολογισμού (OMB) του Λευκού Οίκου ζήτησε χθες, Παρασκευή, το βράδυ στα διάφορα υπουργεία να καταρτίσουν ένα σχέδιο για δημοσιονομική παράλυση, δηλώνοντας ωστόσο ότι «ελπίζει» πως αυτή θα «είναι σύντομη».

Το κείμενο που υιοθετήθηκε χθες με 71 ψήφους υπέρ και 29 κατά είναι το αποτέλεσμα συμφωνίας ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και Δημοκρατικούς Γερουσιαστές. Αυτοί αρνούνται να υιοθετήσουν τον προϋπολογισμό που προτείνεται για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) χωρίς μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία μετανάστευσης (ICE), καθώς αξιώνουν ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία της μετά την αγανάκτηση που προκάλεσαν τα πρόσφατα γεγονότα στη Μινεάπολη, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Εντέλει δέχθηκαν να υιοθετήσουν πέντε από τις έξι πτυχές του σχεδίου προϋπολογισμού, ενώ το μέρος που αφορά το DHS θα αποτελέσει αντικείμενο νέων διαπραγματεύσεων στη διάρκεια των δύο προσεχών εβδομάδων.