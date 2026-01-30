Τραμπ: Το Ιράν θέλει συμφωνία – Μια μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται στην περιοχή

0

«Θα δούμε τι θα συμβεί», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και τα άφησε όλα ανοικτά για το ενδεχόμενο πολέμου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν επιθυμεί να κάνει μια συμφωνία, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες, λέγοντας ότι «θα δούμε τι θα συμβεί».

Παράλληλα δήλωσε ότι «μια μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, ακόμη μεγαλύτερη από αυτή που είχε αναπτυχθερί στα ανοιχτά της Βενεζουέλας».

Νωρίτερα είχε πει δεν θα ήθελε να φτάσει στο σημείο να διατάξει μια επίθεση στο Ιράν.

Πιστεύει ότι μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι κοντά

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι κοντά για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λυεκού Οίκου, ο Τραμπ είπε πως πιστεύει «ότι πλησιάζουμε» σε μια συμφωνία. Δεν έδωσε ωστόσο λεπτομέρειες, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.