Ολλανδία: Κάθειρξη 20 ετών σε διακινητή μεταναστών που βασάνιζε ανθρώπους στη Λιβύη για χρήματα

Ένας διακινητής ανθρώπων από την Ερυθραία, ο οποίος βασάνιζε πρόσφυγες και μετανάστες σε στρατόπεδα στη Λιβύη καταδικάστηκε σήμερα από ολλανδικό δικαστήριο σε κάθειρξη 20 ετών, με την πρόεδρό του να δηλώνει ότι «δεν έδειξε κανένα σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Σύμφωνα με τους δικαστές, ο 42χρονος Αμάνουελ Ουαλίντ –γνωστός και με το όνομα Τεουέλντε Γκοϊτόμ– ήταν επικεφαλής ενός δικτύου διακίνησης ανθρώπων προς την Ευρώπη, μέσω της Λιβύης. Καταδικάστηκε για εμπορία ανθρώπων, εκβιασμό και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Οι εισαγγελείς, η έρευνα των οποίων επικεντρώθηκε στο διάστημα 2014-19, είπαν ότι η οργάνωση του Ουαλίντ κρατούσε αιχμάλωτους χιλιάδες Αφρικανούς μετανάστες σε αποθήκες και τους βασάνιζε με στόχο να αποσπάσει λύτρα από τις οικογένειές τους.

«Εσείς και οι συνεργοί σας μεταχειριστήκατε (τους μετανάστες) ανελέητα και απάνθρωπα, χωρίς κανένα σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μόνο και μόνο για να αποσπάσετε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από ευάλωτους, αβοήθητους ανθρώπους που αναζητούσαν ένα καλύτερο μέλλον», είπε η δικαστής Ρενέ Μέλαρντ.

Ο Ουαλίντ εκδόθηκε στην Ολλανδία το 2022. Κατά τη διάρκεια της δίκης του μίλησε μόνο για να πει στους δικαστές ότι ήταν θύμα λανθασμένης ταυτοποίησης και να επικαλεστεί το δικαίωμά του στη σιωπή. Οι δικαστές πάντως αποφάνθηκαν ότι ο άνθρωπος που καθόταν στο εδώλιο ήταν όντως ο Ουαλίντ, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η δίκη αυτή ήταν η μεγαλύτερη υπόθεση διακίνησης ανθρώπων που έχει απασχολήσει ποτέ την Ολλανδία και μια από τις ελάχιστες που έχουν γίνει στην Ευρώπη με αντικείμενο τα εγκληματικά δίκτυα που εκμεταλλεύονταν μετανάστες.

Μετά την πτώση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη μετατράπηκε σε σταθμό διαμετακόμισης μεταναστών που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη διαπλέοντας τη Μεσόγειο για να γλιτώσουν από τις συρράξεις και τη φτώχεια.

Η ολλανδική νομοθεσία επιτρέπει στα τοπικά δικαστήρια να εξετάζουν υποθέσεις σε βάρος αλλοδαπών, για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό, εφόσον τα θύματα βρίσκονται στην Ολλανδία.