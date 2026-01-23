Ο Ζελένσκι επικοινώνησε με την ουκρανική αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι πριν την τριμερή με Ρωσία και ΗΠΑ

0

«Η ομάδα θα καθορίσει τη στάση της επί τόπου και θα αντιδρά ανάλογα με το ποιος θα είναι ο διάλογος»

«Μόλις είχα διαβουλεύσεις με την ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα. Πριν από την έναρξη των συνομιλιών συζητήσαμε τα θέματα. Μίλησα με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ. Όλη η ομάδα μας ήταν σε ανοιχτή ακρόαση και μιλήσαμε με όλους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Είπε ότι συζήτησε με τα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας στην τριμερή συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι το «πλαίσιο της συζήτησης», τα θέματα και το επιθυμητό αποτέλεσμα, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Συζητήσαμε επίσης για τα σχήματα (των συναντήσεων) – που θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Η ομάδα θα καθορίσει τη στάση της επί τόπου και θα αντιδρά ανάλογα με το ποιος θα είναι ο διάλογος», πρόσθεσε ο Ζελένσκι. «Καθώς αυτή θα είναι η πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό που θα πραγματοποιηθεί υπό αυτό το σχήμα».