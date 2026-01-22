Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρώτη τριμερή συνάντηση Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ

0

Θα γίνει Παρασκευή και Σάββατο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου

Οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα έχουν την πρώτη τριμερή συνάντησή τους με αξιωματούχους των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε ότι η συνάντηση αυτή θα γίνει αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Στόχος φυσικά είναι ο τερματισμός του πολέμου, που διαρκεί εδώ και 4 χρόνια.

Ο Ζελένσκι έκανε αυτή τη δήλωση μετά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.