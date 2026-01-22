Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις

Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις

Θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία

Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε σήμερα στη Μεσόγειο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

«Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε … με την υποστήριξη αρκετών άλλων συμμάχων μας. Πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας» είπε ο Μακρόν, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το πλοίο τελούσε υπό καθεστώς κυρώσεων και θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία, ανέφερε ο ίδιος.

«Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου (της Ρωσίας) κατά της Ουκρανίας» πρόσθεσε ο Μακρόν στην ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.