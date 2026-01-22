Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις

0

Θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία

Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε σήμερα στη Μεσόγειο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

«Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε … με την υποστήριξη αρκετών άλλων συμμάχων μας. Πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας» είπε ο Μακρόν, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το πλοίο τελούσε υπό καθεστώς κυρώσεων και θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία, ανέφερε ο ίδιος.

«Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου (της Ρωσίας) κατά της Ουκρανίας» πρόσθεσε ο Μακρόν στην ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.