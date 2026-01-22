Η Γερμανία απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη για διενέργεια κατασκοπείας

0

Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο δεν σχολίασε το θέμα

Η Γερμανία απελαύνει ένα μέλος της διπλωματικής υπηρεσίας της Ρωσίας επειδή το εν λόγω άτομο διενεργούσε κατασκοπεία, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση του το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το Βερολίνο κάλεσε επίσης των Ρώσο πρέσβη για να τον ενημερώσει για την απέλαση, προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

«Η γερμανική κυβέρνηση δεν ανέχεται την κατασκοπεία στην Γερμανία –ειδικά όχι υπό την κάλυψη της διπλωματικής ιδιότητας» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωση του που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα να σχολιάσει το θέμα.