Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, έλαβε πρόσκληση να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, πρώην αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο τον οποίο αιχμαλώτισαν στις 3 Ιανουαρίου οι ΗΠΑ, θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, δήλωσε χθες Τετάρτη εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Λίγο αργότερα, μιλώντας ενώπιον τοπικών αιρετών η Ροντρίγκες, εις βάρος της οποίας έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, δήλωσε, χωρίς να αναφερθεί άμεσα στην πρόσκληση: «Βρισκόμαστε σε διαδικασία διαλόγου, εργασίας με τις ΗΠΑ, χωρίς κανέναν φόβο, για να αντιμετωπιστούν οι διαφορές απόψεων, οι δυσκολίες, οι πιο ευαίσθητες και οι λιγότερο ευαίσθητες, για να θιγούν δια της οδού της διπλωματίας».

Αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη Βενεζουελάνου ηγέτη στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια – με εξαίρεση τους προέδρους που πήραν μέρος σε Γενικές Συνελεύσεις του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η πρόσκληση αυτή δείχνει για μία ακόμη φορά ότι ο Τραμπ, που έχει δηλώσει ότι «συνεργάζεται» με τη Ροντρίγκες, σκοπεύει να υιοθετήσει μια ρεαλιστική στρατηγική αναφορικά με τη Βενεζουέλα, χωρίς να κρύβει το ενδιαφέρον του για το πετρέλαιο της χώρας.

Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι διατηρεί όλες τις επιλογές ανοικτές, καθώς την Τρίτη δήλωσε ότι θέλει να «εμπλακεί» η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο στη διαχείριση της χώρας.

Η επίσκεψη της Ροντρίγκες θα είναι ένα γεγονός: ο προηγούμενος πρόεδρος της Βενεζουέλας που επισκέφθηκε τις ΗΠΑ για επίσημη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν ο Κάρλος Άντρες Πέρες τη δεκαετία του 1990.

Η σοσιαλιστική στροφή του Ούγκο Τσάβες (1999-2013) ψύχρανε τις διμερείς σχέσεις που στη συνέχεια επιδεινώθηκαν σημαντικά.

Η Ροντρίγκες, η οποία ορκίστηκε πρόεδρος της Βενεζουέλας στις 5 Ιανουαρίου, έχει κάνει πολλές υποχωρήσεις υπό την πίεση των ΗΠΑ. Ο Τραμπ δεν έχει διστάσει να απειλήσει το Καράκας με νέα στρατιωτική επίθεση, αν η προσωρινή πρόεδρος δεν απαντήσει θετικά στα αιτήματά του.

Η Ροντρίγκες υπέγραψε συμφωνίες για το πετρέλαιο, υποσχέθηκε την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, παραμέρισε τον Άλεξ Σάαμπ —που θεωρείται άνθρωπος του Μαδούρο— από τους κύκλους της εξουσίας και δεσμεύτηκε για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη διευκόλυνση των επενδύσεων.

Επίσης έχουν επαναληφθεί οι πτήσεις που μεταφέρουν μετανάστες που απελαύνονται από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Η προσωρινή πρόεδρος διόρισε χθες, Τετάρτη, 12 νέους περιφερειακούς στρατιωτικούς διοικητές, αφού είχε ήδη τοποθετήσει έναν πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών (Sebin) στην ηγεσία της προεδρικής της φρουράς και της αντικατασκοπείας.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση της Βενεζουέλας – με πρώτη τη Ροντρίγκες—συνεχίζει να ζητεί την απελευθέρωση του Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες και να καταγγέλλει την αμερικανική «επίθεση».

Ο ισχυρός υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο διέψευσε τις φήμες σύμφωνα με τις οποίες συναντήθηκε με Αμερικανούς αξιωματούχους πριν από την αιχμαλώτιση του Μαδούρο. «Δεν συναντήθηκα με κανέναν», τόνισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. «Προκαλώ οποιονδήποτε» να αποδείξει το αντίθετο, πρόσθεσε.

Στο μεταξύ οι συγγενείς των πολιτικών κρατούμενων περιμένουν ακόμη την απελευθέρωσή τους, που γίνεται με το σταγονόμετρο. Μόνο 150 άνθρωποι, σε σύνολο περισσότερων από 800, έχουν αφεθεί ελεύθεροι μέχρι στιγμή, σύμφωνα με απολογισμό μη κυβερνητικών οργανώσεων.

«Η δέσμευση να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα δεν έχει τηρηθεί ακόμη», κατήγγειλε την Τρίτη ο Ντιέγκο Κασανόβα μέλος της ΜΚΟ Επιτροπή για την Απελευθέρωση των Πολιτικών Κρατουμένων.