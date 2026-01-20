Τραμπ: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα μπορούσε να εμπλακεί στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας

0

Ο αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε της πολιτικής του στο μεταναστευτικό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να «εμπλέξει» την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, μολονότι την έχει αποκλείσει προς το παρόν από τη στρατηγική του για τη χώρα αυτή μετά τη σύλληψη του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η Ματσάδο είναι «μια απίστευτα ευγενική γυναίκα» που έκανε ένα «απίστευτο πράγμα» είπε ο Τραμπ, αποκαλώντας την απλώς «Μαρία», στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Συζητάμε μαζί της και θα μπορούσαμε ίσως να συμμετάσχει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα ήθελα πολύ να μπορέσω να το κάνω αυτό», πρόσθεσε.

Υπεραμύνθηκε της πολιτικής του στο μεταναστευτικό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε των επιλογών του για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε φωτογραφίες συλληφθέντων στη Μινεσότα, κάνοντας λόγο για «εγκληματίες, παράτυπους μετανάστες», βάζοντας ιδίως στο στόχαστρο Σομαλούς. «Η Σομαλία δεν είναι καν χώρα», υποστήριξε. «Δεν έχει τίποτα που να την κάνει να μοιάζει με χώρα. Ακόμη κι αν είναι χώρα, θεωρείται ίσως η χειρότερη στον κόσμο», συμπλήρωσε, στρέφοντας τα βέλη του εναντίον της σομαλικής καταγωγής Δημοκρατικής βουλευτού Ιλχάν Ομάρ, η οποία τον έχει επικρίνει για την πολιτική του.