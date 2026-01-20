Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

0

«Εξαιτίας των πρόσφατων ρωσικών πληγμάτων», λέει ο Ζελένσκι

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο εξαιτίας των πρόσφατων ρωσικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μόνο στο Κίεβο, απόψε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ένας σημαντικός αριθμός κτιρίων δεν έχει θέρμανση, περισσότερες από 4.000 πολυκατοικίες», ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, η οποία δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.