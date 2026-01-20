«Μία στρατιωτική επιχείρηση δεν είναι πιθανή, αλλά η Γροιλανδία πρέπει να είναι έτοιμη», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού

0

«Η Γροιλανδία είναι τμήμα του ΝΑΤΟ και, αν είναι να υπάρξει κλιμάκωση, αυτό θα έχει επίσης συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο»

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν εκτίμησε σήμερα πως μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της Γροιλανδίας «δεν είναι πιθανή», όμως η περιοχή στην οποία έχει βλέψεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να είναι έτοιμη.

«Δεν είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στρατιωτική ισχύς όμως αυτό δεν αποκλείεται. Η άλλη πλευρά (ο Ντόναλντ Τραμπ) το είπε ξεκάθαρα», είπε ο Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας. «Είναι άρα γι΄αυτό που πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλες τις πιθανότητες όμως το υπογραμμίζουμε: η Γροιλανδία είναι τμήμα του ΝΑΤΟ και, αν είναι να υπάρξει κλιμάκωση, αυτό θα έχει επίσης συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε ο ηγέτης του αυτόνομου δανικού νησιού, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.