Οι Ρώσοι προελαύνουν και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές είναι στις ΗΠΑ για νέες συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός

0

Η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάληψη άλλων δύο οικισμών κοντά στην Ζαπορίζια

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις πήραν υπό τον έλεγχο τους, τον οικισμό Πριβίλια στην περιοχή του Ντονέτσκ και τον οικισμό Πριλούκι στην περιοχή της Ζαπορίζια.

Η ανακοίνωση έγινε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Στις ΗΠΑ οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για συνομιλίες

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές έφθασαν στις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο τον τερματισμό, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια, του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ένα μέλος της αντιπροσωπείας.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι διαπραγματεύονται ξεχωριστά με το Κίεβο και τη Μόσχα εδώ και μήνες για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα βάλει τέλος στη σύρραξη, ωστόσο διάφορα ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα, μεταξύ άλλων εκείνα των κατεχόμενων εδαφών και των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Αυτές οι νέες συζητήσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, λαμβάνουν χώρα την ώρα που μια σειρά ρωσικών μαζικών βομβαρδισμών εναντίον υποδομών της Ουκρανίας έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση εν μέσω του χειμώνα. Μια κατάσταση που ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέδωσε στην έλλειψη δυτικών αντιαεροπορικών πυραύλων.

«Άφιξη στις ΗΠΑ. Μαζί με (τον επικεφαλής της ασφάλειας) Ρουστέμ Ουμέροφ και (τον διαπραγματευτή) Νταβίντ Αραχαμία, θα έχουμε μία σημαντική συζήτηση με τους Αμερικανούς εταίρους μας αναφορικά με τις λεπτομέρειες της ειρηνευτικής συμφωνίας», επιβεβαίωσε ο Κιρίλο Μπουντάνοφ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας πως «προβλέπεται μια κοινή συνάντηση με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και (τον Αμερικανό υπουργό Στρατού Ξηράς) Νταν Ντρίσκολ».

Χθες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε το ταξίδι και είπε πως ελπίζει ότι θα λάβει διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα που έχουν προετοιμαστεί με τους Αμερικανούς και τη θέση της Ρωσίας στο θέμα αυτό.

«Εάν τα πάντα οριστικοποιηθούν και η αμερικανική πλευρά συμφωνήσει (…), τότε μια υπογραφή κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός θα είναι πιθανή» την επόμενη εβδομάδα, συμπλήρωσε, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε, από την πλευρά του, την Τετάρτη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος να συνάψει μια συμφωνία», όμως «η Ουκρανία είναι λιγότερο διατεθειμένη να το κάνει». Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε την έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις στον Ζελένσκι.