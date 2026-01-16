Εκβιασμοί στο Ιράν: Τα νοσοκομεία απαιτούν «λύτρα» 7.000 δολάρια για να δώσουν τους νεκρούς διαδηλωτές στις οικογένειες

0

Συγκλονιστικές καταγγελίες - Ο γιος του τελευταίου σάχη ζητά από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει περισσότερες πιέσεις

Σοκάρουν οι καταγγελίες από το Ιράν, καθώς οι οικογένειες θυμάτων δηλώνουν ότι οι αρχές απαιτούν μεγάλα χρηματικά ποσά για να επιστρέψουν τις σορούς των νεκρών τους για ταφή. Τις αποκαλύψεις μετέδωσε το BBC Persian, επικαλούμενο πολλές ανεξάρτητες πηγές.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα πτώματα διαδηλωτών κρατούνται σε νοσοκομεία και νεκροτομεία, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας φέρονται να αρνούνται την παράδοσή τους αν δεν καταβληθούν χρήματα. Οι οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με εκβιασμούς, σε μια περίοδο γενικευμένου φόβου και οικονομικής εξαθλίωσης.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν διαρκούν πάνω από δύο εβδομάδες και έχουν εξαπλωθεί σε δεκάδες πόλεις. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον 2.435 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την αρχή των ταραχών, καθώς οι αρχές απάντησαν με θανατηφόρα βία.

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση στη βόρεια πόλη Ραστ, οικογένεια διαδηλωτή κατήγγειλε ότι της ζητήθηκαν 700 εκατομμύρια τομάν για την παράδοση της σορού, η οποία βρισκόταν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Poursina μαζί με δεκάδες άλλα πτώματα. Παρόμοια περιστατικά καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στην Τεχεράνη, οικογένεια Κούρδου εποχιακού εργάτη ενημερώθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει έως και ένα δισεκατομμύριο τομάν για να παραλάβει το σώμα του γιου της. Το ποσό θεωρείται αδύνατο να συγκεντρωθεί, καθώς ένας εργάτης οικοδομών στο Ιράν αμείβεται συνήθως με λιγότερα από 100 δολάρια τον μήνα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εργαζόμενοι νοσοκομείων φέρονται να ειδοποίησαν κρυφά συγγενείς να παραλάβουν άμεσα τις σορούς πριν φτάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας. Μια γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, μετέφερε μόνη της τη σορό του συζύγου της με φορτηγό επί επτά ώρες για να τον θάψει στο δυτικό Ιράν.

Υπάρχουν επίσης αναφορές στο BBC ότι οικογένειες διέρρηξαν νεκροτομεία, φοβούμενες πως οι αρχές θα έθαβαν τα πτώματα χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Οι σοροί φυλάχθηκαν προσωρινά σε αυλές νοσοκομείων μέχρι να εξασφαλιστεί ιδιωτική μεταφορά.

Η πραγματική εικόνα στο Ιράν παραμένει θολή, καθώς οι αρχές επιβάλλουν διακοπές στο διαδίκτυο και περιορισμούς στην ενημέρωση. Διεθνή μέσα και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν πρόσβαση στη χώρα. Παρ’ όλα αυτά, οι καταγγελίες συνεχίζουν να πληθαίνουν, την ώρα που οι συλλήψεις ακτιβιστών, δικηγόρων και απλών πολιτών συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Ρεζά Παχλαβί, μέλος της ιρανικής αντιπολίτευσης, κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να εντείνει την πίεση προς την ιρανική κυβέρνηση για να βοηθήσει τους διαδηλωτές να ανατρέψουν τη θεοκρατική κυβέρνηση, ακόμη και τώρα που φαίνεται ότι μια αιματηρή καταστολή έχει μετριάσει σε μεγάλο βαθμό τις διαδηλώσεις. Ο Παχλαβί, ο εξόριστος γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν, έδωσε σήμερα το πρωί συνέντευξη Τύπου στην Ουάσιγκτον κατά την οποία ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκηθεί πολιτική, οικονομική και στρατιωτική πίεση στην Τεχεράνη.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία θα καταρρεύσει, δεν είναι θέμα «αν», αλλά «πότε» θα καταρρεύσει», δήλωσε ο Ρεζά Παχλαβί , προσθέτοντας ότι θα «επέστρεφε» στο Ιράν.

«Αυτό το καθεστώς βρίσκεται στα τελευταία του, πρόκειται να καταρρεύσει», είπε. Το κύμα διαμαρτυριών στο Ιράν έχει μέχρι στιγμής καταπνιγεί από μια βίαιη καταστολή που έχει αφήσει χιλιάδες νεκρούς, σύμφωνα με ειδικούς και ΜΚΟ, μια εβδομάδα μετά την έναρξη των μαζικών διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης, μεταξύ των μεγαλύτερων από την ανακήρυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

«Δεν πρόκειται πλέον απλώς για καταστολή, αλλά για μια ξένη κατοχή ντυμένη με άμφια κληρικών», δήλωσε ο Παχλεβί. «Ο Αλί Χαμενεΐ (Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν) και οι μπράβοι του έχουν διαπράξει μαζικά εγκλήματα κατά του ιρανικού λαού και σε βάρος ολόκληρης της ανθρωπότητας», πρόσθεσε.

Ο Παχλαβί είπε ότι «μεγάλα τμήματα» του ιρανικού στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας έχουν «ψιθυρίσει» την πίστη τους στον ίδιο και ότι βρίσκεται σε μοναδική θέση για να διασφαλίσει μια σταθερή μετάβαση για τη χώρα. Έχοντας αναδειχθεί σε εξέχουσα φωνή στην αντιπολίτευση της χώρας, ο 65χρονος Παχλαβί επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον του Ιράν, ακόμη και όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εξέφρασε αβεβαιότητα για την ικανότητά του να συγκεντρώσει υποστήριξη εντός της χώρας, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Ο ιρανικός λαός αναλαμβάνει αποφασιστική δράση επί τόπου. Είναι πλέον καιρός η διεθνής κοινότητα να τους στηρίξει πλήρως», δήλωσε ο Παχλαβί.

Ο Παχλαβί, που διαμένει στις ΗΠΑ, ζει εκτός του Ιράν προτού ο πατέρας του ανατραπεί το 1979 από την Ισλαμική Επανάσταση. Η αντιπολίτευση του Ιράν είναι κατακερματισμένη σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των μοναρχικών που υποστηρίζουν τον Παχλαβί- και φαίνεται να έχει μικρή οργανωτική παρουσία στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.