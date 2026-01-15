Η Τεχεράνη θα υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι «οποιασδήποτε ξένης απειλής»

0

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο προειδοποίησαν κατά της ανάληψης στρατιωτικής δράσης

Το Ιράν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι «οποιασδήποτε ξένης απειλής», δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απευθυνόμενος στον Σαουδάραβα ομόλογό του Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, την ώρα που οι ΗΠΑ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης σε απάντηση στην καταστολή των διαδηλώσεων από την Τεχεράνη.

Στη διάρκεια τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον πρίγκιπα Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν ο Αραγτσί υπογράμμισε «τη σημασία της διεθνούς καταδίκης οποιασδήποτε ξένης παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των χωρών της περιοχής», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε στο Telegram.

Το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο SPA επιβεβαίωσε την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία, επισημαίνοντας ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν «μέσα για την ενίσχυση» της ασφάλειας της περιοχής.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι κλείνει «προσωρινά» την πρεσβεία της στην Τεχεράνη λόγω «του πλαισίου έντασης» που επικρατεί στο Ιράν, ενώ συνέστησε στους πολίτες της να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στη χώρα.

Το πορτογαλικό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι η απόφαση για την αναστολή της λειτουργίας της πρεσβείας στην Τεχεράνη ελήφθη χθες Τετάρτη.

Οκτώ Πορτογάλοι πολίτες έχουν ήδη φύγει από το Ιράν, ενώ και άλλοι προετοιμάζονται στο πλαίσιο «απόρρητων διαδικασιών για λόγους ασφαλείας», πρόσθεσε το υπουργείο. Όπως εξήγησε, δέκα άλλοι Πορτογάλοι, ανάμεσά τους και επτά που έχουν και την ιρανική υπηκοότητα, αποφάσισαν να παραμείνουν στο Ιράν.

Η Πορτογαλία είχε καλέσει την Τρίτη τον Ιρανό πρεσβευτή στη Λισαβόνα για να του δηλώσει ότι καταδικάζει τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και να του ζητήσει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των Ιρανών πολιτών.

Οι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον στον Κόλπο προειδοποίησαν κατά της ανάληψης στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν

Η Σαουδική Αραβία και άλλα αραβικά κράτη του Κόλπου προειδοποίησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι μία επίθεση κατά του Ιράν θα συνιστούσε κίνδυνο αποσταθεροποίησης για την περιοχή και τις αγορές πετρελαίου, μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και το Κατάρ προειδοποίησαν τον Λευκό Οίκο ότι μία επίθεση κατά του Ιράν θα κλόνιζε τις αγορές πετρελαίου, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επιβεβαιώνει προηγούμενη πληροφορία που δημοσιεύθηκε από την Wall Street Journal.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι «οι σκοτωμοί» έχουν «σταματήσει» στο Ιράν μετά την καταστολή των διαδηλώσεων και διατήρησε την ασάφεια ως προς τις προθέσεις του για στρατιωτική επέμβαση κατά της Τεχεράνης.

Τα αραβικά κράτη σύμμαχοι της Ουάσινγκτον φοβούνται μήπως αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν διαταράξουν την διακίνηση του πετρελαίου μέσω του Στενού του Ομάν, του διαύλου στην είσοδο του Περσικού Κόλπου που χωρίζει το Ιράν από τους άραβες γείτονές του και μέσω του οποίου διακινείται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων παραδόσεων πετρελαίου, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το Ριάντ διαβεβαίωσε την Τεχεράνη ότι δεν θα εμπλακεί σε τυχόν σύγκρουση ούτε θα επιτρέψει στις ΗΠΑ την χρησιμοποίηση του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας για πλήγματα κατά του Ιράν.

Οι μοναρχίες του Κόλπου φοβούνται ότι οι συνέπειες μίας κλιμάκωσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα είναι εις βάρος και της δικής τους ασφάλειας, σύμφωνα με τους New York Times.

Σήμερα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν καθώς η αγορά αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ κατά του Ιράν.