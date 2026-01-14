Μακρόν: Μία παραβίαση της κυριαρχίας της Γροιλανδίας θα επέφερε «άνευ προηγουμένου, αλυσιδωτές συνέπειες»

0

«Η Γαλλία θα ενεργήσει σε πλήρη αλληλεγγύη προς την Δανία»

Μία παραβίαση της κυριαρχίας της Γροιλανδίας θα επέφερε «άνευ προηγουμένου, αλυσιδωτές συνέπειες», προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου αναφερόμενος στις ρητές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας.

«Η Γαλλία παρακολουθεί την κατάσταση με πολύ μεγάλη προσοχή και θα ενεργήσει σε πλήρη αλληλεγγύη προς την Δανία και την κυριαρχία της», πρόσθεσε.

«Δεν υποτιμούμε τις δηλώσεις για την Γροιλανδία», είπε ο Γάλλος πρόεδρος σύμφωνα με την εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν.