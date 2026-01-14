Συνελήφθη ο Κίφερ Σάδερλαντ μετά από επεισόδιο στο Χόλιγουντ

0

Επιτέθηκε σε οδηγό υπηρεσίας ride-share (κοινής διαδρομής)

Ο διάσημος ηθοποιός Κίφερ Σάδερλαντ συνελήφθη νωρίς το πρωί της Δευτέρας (12 Ιανουαρίου), μετά από κλήση που δέχθηκε η αστυνομία του Λος 'Αντζελες για επίθεση σε οδηγό υπηρεσίας ride-share (κοινής διαδρομής).

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κοντά στη διασταύρωση των λεωφόρων Sunset Boulevard και Fairfax, νότια του Χόλιγουντ Χιλς.

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Λος 'Αντζελες (LAPD), ο 59χρονος ηθοποιός επιβιβάστηκε στο όχημα, επιτέθηκε στον οδηγό και προχώρησε σε απειλές εναντίον του. Διευκρινίστηκε, ωστόσο, ότι το θύμα δεν τραυματίστηκε.

Ο Βρετανο-Καναδός πρωταγωνιστής συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα, αφού κατέβαλε εγγύηση 50.000 δολαρίων. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται στις 2 Φεβρουαρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές.

Ο γιος του θρυλικού ηθοποιού Ντόναλντ Σάδερλαντ, έγινε παγκοσμίως γνωστός με το ρόλο του ομοσπονδιακού πράκτορα Jack Bauer στην επιτυχημένη σειρά δράσης του Fox, «24».

Έπίσης έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «The Lost Boys» και «Young Guns» ενώ είχε συμμετοχές σε δύο φιλμ του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, το «Stand by Me» και το «A Few Good Men», σύμφωνα με το AP.