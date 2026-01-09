Προφυλακίστηκε ο ένας από τους δύο ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά για την θανατηφόρα φωτιά

0

Θεωρήθηκε επικίνδυνος να διαφύγει από την Ελβετία

Ο Ζακ Μορετί, συνιδιοκτήτης μαζί με τη σύζυγό του τού μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν-Μοντανά όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

Το ζευγάρι των Γάλλων, που είναι οι κύριοι ύποπτοι στο πλαίσιο της έρευνας η οποία ξεκίνησε μετά την τραγωδία αυτή, που προκάλεσε τον θάνατο 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό 116, κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία της Σιόν, στο καντόνι Βαλέ, για περισσότερες από έξι ώρες

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα 24 Heures, ο Ζακ Μορετί τέθηκε υπό κράτηση λόγω κινδύνου φυγής.

Η αστυνομία του Βαλέ αρνήθηκε να σχολιάσει, παραπέμποντας στο γραφείο του εισαγγελέα, που δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλιο, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Εισαγγελείς ερευνούν τους ιδιοκτήτες του μπαρ ως υπόπτους για ποινικά αδικήματα που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ οικογένειες θυμάτων έχουν προσφύγει δικαστικά για την πυρκαγιά στο μπαρ "Le Constellation" του Κραν-Μοντανά.