Ο Μαδούρο στο δικαστήριο του Μανχάταν για την απαγγελία των κατηγοριών

Μαζί με την σύζυγό του Σίλα Φλόρες μεταφέρθηκαν με συνοδεία ένοπλων φρουρών

Ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης για την απαγγελία εναντίον του κατηγοριών περί ναρκωτικών, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνέρχεται σήμερα για να συζητήσει την νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης που οδήγησε στην σύλληψή του.

Ο Μαδούρο μαζί με την επίσης συλληφθείσα σύζυγό του Σίλα Φλόρες μεταφέρθηκαν με συνοδεία ένοπλων φρουρών σήμερα το πρωί τοπική ώρα από το κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν με ελικόπτερο στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Ο Μαδούρο κατηγορείται ότι διευθύνει δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης στο οποίο συμμετέχουν τα καρτέλ Σιναλόα και Σέτας του Μεξικού, οι κολομβιανοί αντάρτες FARC και βενεζουελάνικες ομάδες με στόχο την διοχέτευση τόνων κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Μαδούρο αρνείται ανέκαθεν τις κατηγορίες και δηλώνει ότι πίσω τους κρύβονται τα ιμπεριαλιστικά σχέδια για τον έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας.