Τραγωδία στην Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν τα πρώτα τέσσερα θύματα από την φωτιά σε μπαρ

Μόλις 16 ετών οι δυο εξ αυτών

Οι πρώτοι τέσσερις θάνατοι από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation την Πρωτοχρονιά το Κραν Μοντανά της Ελβετίας, είναι δύο Ελβετίδες, ηλικίας 21 και 16 ετών, και δύο Ελβετοί, 18 και 16 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.

Οι οικογένειες των συνολικά 40 θυμάτων ζουν στιγμές αγωνίας, καθώς δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει καμία πληροφορία τις τελευταίες ημέρες.

«Ζω έναν εφιάλτη. Είτε θα βρω τον γιο μου στο νεκροτομείο, είτε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Είναι φρικτό», δήλωσε η Laetitia Brodard-Sitre στην ελβετική εφημερίδα Le Temps, καθώς ψάχνει εναγωνίως τον 16χρονο γιο της, Άρθουρ, στα νοσοκομεία.

Ο παππούς της 22χρονης Emilie Pralong εξέφρασε την ελπίδα ότι η εγγονή του βρίσκεται σε νοσοκομείο, χωρίς τραυματισμούς: «Πάντα ελπίζουμε – είμαστε γεμάτοι ελπίδα», είπε στο BFMTV, προσθέτοντας πως αυτή η ελπίδα βοηθάει να αντέξει κανείς τη δυσκολία, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Μεγάλη είναι η αγωνία και για τη 15χρονη, ελληνικής καταγωγής Αλίκη Καλλέργη, η οποία βρίσκεται στη λίστα των αγνοουμένων. Το κορίτσι διασκέδαζε στο μοιραίο μπαρ, μαζί με τρεις φίλες της. Τα ίχνη και των τεσσάρων κοριτσιών χάθηκαν, μετά την πυρκαγιά. Δραματική είναι η έκκληση του αδελφού της 15χρονης Αλίκης, για πληροφορίες.

Το πρώτο θύμα της πυρκαγιάς, όπως έχει αναφερθεί, ήταν ο Emanuele Galeppini, ένας έφηβος Ιταλός γκολφερ. Ο θάνατός του δεν έχει επίσημα ανακοινωθεί από τις ελβετικές αρχές, αλλά η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ επιβεβαίωσε ότι ήταν μεταξύ των νεκρών.

Οι αρχές έχουν ανακοινώσει ότι τα σπινθηροβόλα κεριά σε φιάλες σαμπάνιας είναι η πιθανότερη αιτία της τραγωδίας, η οποία προκάλεσε επίσης 119 τραυματισμούς.