Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση κούγκαρ στο Κολοράντο

Είχε πάει για πεζοπορία

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της αφού φαίνεται πως της επιτέθηκε ένα κούγκαρ, κατά τη διάρκεια μιας πεζοπορίας στο Κολοράντο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ένα πρωτοφανές γεγονός εδώ και δεκαετίες σε αυτήν την πολιτεία των δυτικών ΗΠΑ.

Χθες, γύρω στις 12.15 τοπική ώρα, πεζοπόροι αντιλήφθηκαν πως ένα κούγκαρ κινείτο δίπλα σε ένα άτομο που κειτόταν στο έδαφος, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Κάρα Βαν Χούζ, η εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση των πάρκων του Κολοράντο.

«Καθώς άρχισαν να πλησιάζουν, τρόμαξαν το κούγκαρ πετώντας του πέτρες και το αιλουροειδές τελικά τράπηκε σε φυγή», εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου.

Βάσει των κανονισμών της πολιτείας, κάθε άγριο ζώο που εμπλέκεται σε μια επίθεση εναντίον ανθρώπων πρέπει να υποβληθεί σε ευθανασία, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι αρχές πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο κούγκαρ: ένα πρώτο, που τραυματίστηκε από σφαίρες στο σημείο της επίθεσης, κατάφερε να ξεφύγει προτού το εντοπίσουν ξανά και το σκοτώσουν οι αρχές. Ένα δεύτερο, που εθεάθη σε κοντινή απόσταση, σκοτώθηκε επίσης για προληπτικούς λόγους.

Αναλύσεις θα διεξάγουν οι αρχές στα νεκρά ζώα επιχειρώντας να κατανοήσουν τις συνθήκες της τραγωδίας.

Η ταυτότητα του θύματος όπως και τα αίτια θανάτου του δεν έχουν προς το παρόν ανακοινωθεί.

Οι επιθέσεις πούμα είναι πολύ σπάνιες, τόνισε η Κάρα Βαν Χουζ. Από το 1990, μονάχα 28 έχουν καταμετρηθεί στο Κολοράντο, με τον τελευταίο θάνατο να καταγράφεται το 1999.

Στην πολιτεία ζουν μεταξύ 3.800 και 4.400 άγρια κούγκαρ, χωρίς να υπολογίζονται τα μικρά. Ένα ενήλικο ζώο μπορεί να έχει μήκος έως 1,80 μέτρα και να ζυγίζει 60 κιλά.