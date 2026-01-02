Τραγωδία στην Ελβετία: Σε κρίσιμη κατάσταση τουλάχιστον 80 από τους 115 τραυματίες

0

«Σπινθηροβόλα κεριά» η προφανής αιτία της φωτιάς, σύμφωνα με τις αρχές

Τα εγκαύματα που έχουν υποστεί πολλοί από τους τραυματίες - στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά - από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά είναι τόσο σοβαρά που Ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες πριν ταυτοποιηθούν τα θύματα.

«Πολλοί από αυτούς (τους τραυματίες)... περίπου 80 έως 100, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Πολλοί από τους σοβαρά τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων σε νοσοκομεία σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ένας Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Ο πρόεδρος του καντονιού αναμένεται να δώσει σε λίγο συνέντευξη Τύπου για να δώσει νέες πληροφορίες για την τραγωδία.

«Σπινθηροβόλα κεριά» η προφανής αιτία της πυρκαγιάς

Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν «σπινθηροβόλα κεριά,» που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας ήρθαν πολύ κοντά στην οροφή του κτιρίου, δήλωσε σήμερα η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

«Όλα υποδηλώνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας. Αυτά έφτασαν πολύ κοντά στην οροφή. Από εκεί, ακολούθησε μια γρήγορη, πολύ γρήγορη και εκτεταμένη πυρκαγιά», τόνισε η εισαγγελέας Πιού.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ ανέφερε ότι ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα άλλων τραυματιών.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι πολίτες, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, καθώς και υπήκοοι της Βοσνίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας.

Οι εθνικότητες δεκατεσσάρων από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ο αριθμός των νεκρών εξακολουθεί να ανέρχεται στους 40, ενώ η ταυτοποίηση συνεχίζεται.

«Περίπου 50 τραυματίες έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν πολύ σύντομα σε εξειδικευμένα κέντρα εγκαυμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε παράλληλα ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

Γάλλοι στρατιωτικοί γιατροί μεταβαίνουν στο Κραν Μοντανά για να βοηθήσουν τους εγκαυματίες

Μια ομάδα Γάλλων στρατιωτικών γιατρών μεταβαίνει στην Ελβετία για μια «αποστολή εκτίμησης των εγκαυματιών» ενόψει της μεταφοράς τους σε άλλες χώρες, μετά τη φονική πυρκαγιά σε ένα μπαρ του Κραν Μοντανά, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ομάδα αυτή αποτελείται από έναν πλαστικό χειρουργό, έναν αναισθησιολόγο και μια ειδικευμένη νοσηλεύτρια, καθώς και από έναν γιατρό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αναμένεται να φτάσει στην Ελβετία νωρίς το απόγευμα και «θα παραμείνει για πολλές ημέρες, ώστε να στηρίξει το έργο των ελβετικών υγειονομικών αρχών».

Στη Γαλλία, τα τμήματα εγκαυμάτων της Υπηρεσίας Υγείας του στρατού έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας, ιδίως τα στρατιωτικά νοσοκομεία του Περσί, κοντά στο Παρίσι και της Σεντ-Αν στην Τουλόν. Συνεργάζονται στενά με το υπουργείο Υγείας ώστε να γίνει ο κατάλληλος καταμερισμός των τραυματιών, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τρεις από τους τραυματίες, δύο Γάλλοι και ένας Ελβετός, μεταφέρθηκαν το πρωί στη Λιόν και το Παρίσι. Οι ελβετικές αρχές ζήτησαν από τη Γαλλία να παραλάβει άλλους οκτώ τραυματίες, όπως είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου του Κραν Μοντανά, στο καντόνι του Βαλαί, ενώ γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά.