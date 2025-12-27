Καθ΄οδόν προς τις ΗΠΑ ο πρόεδρος Ζελένσκι ελπίζει να βρεθεί συμβιβασμός

0

Θα συναντηθεί με τον Τραμπ στην Φλόριντα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται καθ' οδόν προς τις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα και εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί συμβιβασμός για ένα ειρηνευτικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου που έχει κηρύξει στη χώρα του η Ρωσία.

Σε ηχητικά μηνύματα που έστειλε στους δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρει η Ουάσινγκτον είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ειρήνης και ότι το εύρος αυτών των εγγυήσεων εξαρτάται από το τι είναι πρόθυμος να προσφέρει ο Τραμπ.