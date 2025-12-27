Τουλάχιστον 2.600 κτήρια κατοικιών στο Κίεβο έχουν μείνει χωρίς θέρμανση λόγω της ρωσικής επίθεσης

0

Η θερμοκρασία στην ουκρανική πρωτεύουσα είναι γύρω στο μηδέν

Περισσότερα από 2.600 κτήρια κατοικιών, 187 παιδικοί σταθμοί και 138 σχολεία στο Κίεβο έχουν μείνει χωρίς θέρμανση έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσαν σήμερα οι υπηρεσίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα ήταν γύρω στο μηδέν σήμερα το πρωί, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι αρχές στην περιοχή του Κιέβου, που περιβάλλει την πρωτεύουσα αλλά δεν την περιλαμβάνει, ανέφεραν πως μετά την επίθεση έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε 320.000 νοικοκυριά.