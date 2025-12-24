Ο Πολωνός πρεσβευτής στο Παρίσι συνελήφθη με την υποψία ότι εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης πλαστών πτυχίων

0

Kαθαιρέθηκε από τα καθήκοντά του

Ο πρεσβευτής της Πολωνίας στη Γαλλία καθαιρέθηκε από τα καθήκοντά του, εν αναμονή των αποτελεσμάτων μιας έρευνας σε βάρος του για «αθέμιτη άσκηση επιρροής» που αφορά ένα ίδρυμα το οποίο χορηγούσε πλαστά πτυχία.

Ο Γιαν Έμερικ Ροσιζέφσκι, πρεσβευτής στο Παρίσι από το 2022, συνελήφθη την Τρίτη, κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Φρεντερίκ Σοπέν της Βαρσοβίας και έδωσε κατάθεση στους ανακριτές του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (CBA), σύμφωνα με τη διαδικτυακή εφημερίδα Goniec.pl.

«Ο υπουργός (Εξωτερικών) Ραντοσλάφ Σικόρκσι αποφάσισε να τον απομακρύνει από τα καθήκοντά του μέχρι να αρθούν οι αμφιβολίες» γύρω από την ανάμιξή του στην υπόθεση, είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου μιλώντας στο πρακτορείο PAP. Στο μεταξύ, επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Πολωνίας στο Παρίσι αναλαμβάνει ο αναπληρωτής του Ροσιζιέφσκι, Βιεσλάβ Τάρκα.

Εκτός από τον διπλωμάτη, στην υπόθεση εμπλέκονται ανώτατα στελέχη του δημοσίου και πρώην βουλευτές του συντηρητικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι ύποπτοι πιστεύεται ότι συμμετείχαν ή ότι επωφελήθηκαν από τη χορήγηση πτυχίων MBA (Master in Business Administration) από ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που είχε ιδρύσει ένας από αυτούς. Στόχος ήταν να μπορέσουν οι κάτοχοι των πτυχίων να διοριστούν σε θέσεις κλειδιά σε δημόσιες υπηρεσίες.

Ο πρεσβευτής αρνείται ότι συμμετείχε σε απάτη.

Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του σπούδασε στη Βαρσοβία, στο Λούμπλιν της Πολωνίας και στο Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών του Παρισιού, ενώ είναι κάτοχος ενός «διπλώματος Executive MBA». Στο παρελθόν είχε αναλάβει θέσεις ευθύνης σε πολλές τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες ή χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως στις AXA και BNP Paribas. Ήταν επίσης αντιπρόεδρος και στη συνέχεια πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της πολωνικής τράπεζας PKO Bank Polski.