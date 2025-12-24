Ο ισραηλινός στρατός κατεδάφισε το σπίτι ενός Παλαιστινίου που κατηγορείται για επίθεση

0

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι κατεδαφίσεις έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατεδάφισε το σπίτι ενός Παλαιστινίου στη Δυτική Όχθη ο οποίος κατηγορείται ότι συμμετείχε τον Ιούλιο σε επίθεση που κόστισε τη ζωή σε έναν Ισραηλινό.

Στις 10 Ιουλίου, ένας 22χρονος Ισραηλινός σκοτώθηκε σε εμπορική ζώνη κοντά στη διασταύρωση Γκους Ετζιόν, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από την Ιερουσαλήμ. Οι δύο φερόμενοι ως επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σήμερα, μπουλντόζες του ισραηλινού στρατού έφθασαν στο χωριό Μπαζάρια, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, καταστρέφοντας το άδειο από τους ενοίκους του σπίτι, που ανήκει στην οικογένεια του Μάλεκ αλ-Τζαμπάρ Σάλεμ -- ενός από τους φερόμενους ως δράστες, που ήταν 23 ετών όταν έγινε η επίθεση.

Οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού «κατεδάφισαν το σπίτι του τρομοκράτη που διέπραξε την επίθεση με πυροβόλο όπλο και μαχαίρι στη διασταύρωση Γκους, στη διάρκεια της οποίας ο Σάλεβ Ζβουλούνι (...) δολοφονήθηκε», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Ο Χάζεμ Γιασίν, επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου της Μπαχάρια, κατήγγειλε ένα «απεχθές έγκλημα». Ο ίδιος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι ισραηλινές δυνάμεις απέκλεισαν τις εισόδους του χωριού από την αυγή ενόψει της επιχείρησης κατεδάφισης που πραγματοποιήθηκε από δύο μπουλντόζες.

«Τα σχολεία έκλεισαν για προληπτικούς λόγους», διευκρίνισε, προσθέτοντας πως η οικογένεια είχε μετακομίσει αφού ενημερώθηκε, πριν από έναν μήνα περίπου, για την απόφαση να κατεδαφιστεί το σπίτι.

Φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετά την κατεδάφιση δείχνουν ένα σωρό ερείπια πάνω στα οποία σκαρφαλώνουν παιδιά κρατώντας την παλαιστινιακή σημαία.

Το Ισραήλ, ο στρατός του οποίου κατέχει από το 1967 τη Δυτική Όχθη, καταστρέφει τακτικά σπίτια Παλαιστινίων τους οποίους κατηγορεί ως δράστες φονικών επιθέσεων κατά Ισραηλινών.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι κατεδαφίσεις έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα, όμως οι επικριτές αυτής της πρακτικής την καταγγέλλουν ως συλλογική τιμωρία που πλήττει οικογένειες πετώντας τες στον δρόμο, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η βία στη Δυτική Όχθη έχει εκτοξευθεί με τον πόλεμο στη Γάζα που πυροδοτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 από την άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.